Kínában tízezreket oltottak be koronavírus ellen, pedig még be sem fejezték a vakcina tesztelését

A kockázatosnak ítélt csoportokon, többek közt az egészségügyben és a közlekedési szektorban dolgozókon próbálták ki eddig a Kínában fejlesztett, koronavírus elleni vakcinákat.

Továbbra sem lehet tudni pontosan, mennyien kapták meg az oltást, de az állami Sinopharm és a pekingi központú Sinovac elárulták, hogy legalább emberek tízezreiről van szó. Ez a két cég három különböző vakcina fejlesztésén dolgozik, a CanSino Biologics pedig egy negyediket is tesztel.

A Sinopharm vakcinája Fotó: Koki Kataoka/The Yomiuri Shimbun via AFP

A héten kiderült, hogy a Kínai Betegségkontroll és Megelőzési Központ (CDC) vezetőjét már áprilisban beoltották. Elmondása szerint eddig senki sem betegedett meg, nem tapasztaltak mellékhatást, és néhány vakcina akár már novemberben elérhető lehet szélesebb tömegek számára.

A Sinopharm-vakcina fejlesztésén dolgozó China National Biotec Group (CNBG) szerint azoknál sem fordult elő mellékhatás, akik az oltás után külföldön megfertőződtek. A cég elmondása szerint több ország érdeklődött már a vakcina iránt, nagyjából 500 millió adagot vásárolnának.

Visszaüthet a gyorsaság

Mivel Kínában anélkül engedélyezték a vakcinák részleges használatát, hogy az összes tesztelési fázist befejezték volna, nem zárható ki, hogy hosszú távon mellékhatások lépnek fel.

Éppen ezért tartják veszélyesnek ezt a gyakorlatot nyugati kutatók, például a Reutersnek nyilatkozó Anna Durbin a Johns Hopkins Egyetemről. Szerinte rendes klinikai vizsgálat és kontrollcsoport nélkül képtelenség megmondani, valóban hatékony szert fejlesztettek-e ki.

Az oxfordi koronavírus-vakcina tesztjeit nemrég egy hétre le kellett állítani, mert egy tesztalanynál súlyos mellékhatások léptek fel. Csak a brit hatóságok és egy független testület vizsgálata után folytathatták a munkát, ami az egyik legígéretesebb a világ összes vakcinaprojektje közül.

Oroszországban már be is jegyezték a Szputnyik V névre keresztelt vakcinát, amikor még csak egy hete zajlott az oltóanyag klinikai tesztjeinek III. fázisa. Ez más országokban megelőzi a bejegyzést, így a nemzetközi tudóstársadalom tajtékozva fogadta a gyorsított regisztráció hírét. Korábban az Egészségügyi Világszervezet is kérte az oroszokat, hogy tartsák be a nemzetközi gyógyszerészeti előírásokat, és osszák meg legalább a vakcinájuk részletes tesztelési eredményeit, ez azonban nem történt meg.