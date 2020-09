Negatív, pozitív

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Kellemes csütörtök reggelt! Ma délelőtt még jó idő lesz, délután viszont jön a hidegfront, a zivatarok, és még jég is eshet. 2020 nyarára mindannyian emlékezni fogunk, amíg élünk. Kivéve, ha 2021 még ezt is képes felülmúlni.

A neheze

Összezsúfolt tömeg ünnepli a Ferencváros szerda esti győzelmét a zárt kapus Groupama Aréna előtt

Szerda este már Orbán Viktor is kénytelen volt elismerni, hogy baj van. Azon a napon, amikor az is kiderült, hogy egyre lazul a magyarok védekezési fegyelme a járványban. A miniszterelnök a tegnapi kormányülés után a Facebookon keresztül közölte, hogy ez bizony a második hullám, aminek ő december-januárra várja a csúcspontját. Ez azt jelenti, hogy a következő három-négy hónapban rosszabbodni fog a helyzet, ami világszinten is kiemelkedően rosszul hangzik, és drámaiságához képest meglehetősen soványnak tűnnek az Orbán által bejelentett új intézkedések: maszkviselés kiterjesztése, szórakozóhelyek este 11-kor bezárása, a tesztek hatósági árának 19500 forintban megállapítása.

Úgy tűnik, a kormány továbbra is minden áron szeretné elkerülni, hogy megint le kelljen állítani az országot – amíg nincs sok halott, nem fognak lépni. Csak hát szerdán épp elkezdett emelkedni a halottak száma. Orbán egyébként nincs egyedül ezzel a módszerrel, Boris Johnson miniszterelnök is arról beszélt szerdán, hogy Nagy-Britannia nem viselne el egy újabb lezárást. Meglátjuk, kinek lesz igaza, a WHO illetékese mindenesetre tegnap arra figyelmeztetett, senki ne számítson arra, hogy januártól lesz védőoltás, és utána visszatér a normális élet.

Hogy Magyarországon mennyire tombol a járvány, most már a németeknek is feltűnt, akik a magugró koronás esetek miatt kockázatos területnek minősítették Budapestet, ami azt jelenti, hogy az idelátogató németeknek otthon karanténba kell vonulniuk. Nagy kérdés, hogy ez milyen hatással lesz Orbán álmára, a Puskás Arénában 24-én rendezendő Sevilla-Bayern München szuperkupára.

Negatív, pozitív

„Ma Magyarországon teljesen mindegy, hogy mennyi lélegeztetőgép áll rendelkezésre, nagyjából 3000 intenzíves ágy fölött kalkulálni teljesen irreális a betegellátásban” – ezt Hegyi Péter Transzlációs Medicina Alapítvány kuratóriumának elnöke mondta egy videókonferencián. Teljesen mindegy ugyanis, hány lélegeztetőgépet szerzünk be aranyáron, ha nincs elég ápoló ezek kezeléséhez, akkor teljesen feleslegesek. Márpedig az Orbán Viktor által legutóbb említett 10 ezer „bekészített” ágyhoz 30 ezer szakápolót kellene csatasorba állítani, miközben csak 2000 van.

Aki inkább valami reménykeltővel kezdené a szerdáját, olvassa el Emődy Zsolt eszmefuttatását arról, hogy talán nem lesz olyan nagy baj ebben a második hullámban, és vannak előttünk járó országok, amelyek példája bizakodásra adhat okot.

Válna a gazda

Azt hittük, hogy szerdánk nagy sztorija lesz, Botos Tamás és Czinkóczi Sándor ki is bumliztak kora reggel Budaörsre, és hát végül is tényleg egész nagy sztori lett, csak nem egészen úgy, ahogy szerettük volna. Szerda reggel tartották ugyanis Mészáros Lőrinc válóperét, ahol szerettük volna elkapni az ország legazdagabb emberét néhány kérdésre, de ez sajnos a főnöket testükkel védő emberei miatt nem sikerült.

Ezzel még együtt tudtunk volna élni, előfordul az ilyesmi a valamit rejtegetni vágyó, fontos emberek világában. Ami viszont igazán fájdalmas volt, hogy maga a bíróság is egyből VIP-fokozatba kapcsolt, nehogy újságírói munkát lehessen végezni. Itt tartunk ma a NER-ben: egy mindenki előtt nyitva álló középületbe sem engedik be az újságírókat pusztán Mészáros Lőrinc kényelme miatt.

Megint Makro

A „demokráciának nevezhető-e még Magyarország?” kérdést leegyszerűsíthetjük így: leváltható-e a kormány szabad választásokon? Szabadnak nevezhető az a választási rendszer, amelyet sokszorosan módosítgatott saját érdekeinek megfelelően a kormánypárt? Magyari Péter a hazai sajtóban egyedülálló vállalkozásba fogott: monumentális riportban mutatja be a legutóbbi választást övező titkos tárgyalások történetét, hogy miért hiúsult meg az ellenzéki összefogás, milyen erők munkáltak a háttérben. A tízrészes riport októberben jelenik meg, nyomtatásban, nyolcvan oldalon.

Ez lesz nyomtatott magazinunk, a MAKRO második száma, és az a tízezer ember kapja meg, aki már csatlakozott a Körhöz. Ha te még nem, itt tudsz belépni. Én Magyari Péter munkásságáért több mint 15 éve rajongok, és bár ezt a művét még nem olvastam, egészen biztos vagyok abban, hogy a legmagasabb várakozásokat is felül fogja múlni.

A világunk

A jogállamiságból nem engedhetünk – mondta Ursula Von Der Leyen első évértékelőjén. Az EU-ban kemény szavak persze eddig is voltak, a kemény tettek viszont valahogy mindig elmaradnak.

Öt év börtönt is kaphat az elhurcolt belarusz ellenzéki vezető. Marija Kolesznyikova, akit „nemzetbiztonságot aláásó cselekményekkel” vádolnak a belarusz hatóságok. Az orosz kémfőnök szerint pedig Washington áll mögötte.

Szíria törvényen kívüli latorállamnak minősítette az Egyesült Államokat, miután Donald Trump bevallotta, meg akarta öletni Bassár el-Aszad szíriai elnököt 2017-ben.

Pokol otthon

Sok helyen lehet rossz lakni, de kiemelkedően rossz lehet évekig csak azért együtt élni valakivel, mert egyedül élni megfizethetetlenül drága. Fődi Kitti mai cikke a lakhatási válságnak azt a vetületét mutatja be, amikor párok azért ragadnak benne rossz párkapcsolatokban, mert külön-külön képtelenek lennének boldogulni az albérletpiacon. Ez a probléma elsősorban a nőket érinti, akik közül még kiszolgáltatottabbak azok, akiknek a gyerekvállalás miatt csak a 25 ezer forintos GYES az egyetlen jövedelmük. A kényszerből fakadó együttélések pedig könnyen bántalmazó kapcsolatokká fordulhatnak át.



A csőmacska

Viszonylag ritkán közöl olyan, nemzetközi mércével is teljesen zavarba ejtő képet az Országos Mentőszolgálat, mint szerdán egy kiskőrösi ereszbe szorult macska portréja. Az arc, amikor hatósági karanténba kerültél, és elkezd derengeni, hogy a büdös életben nem fognak kijönni letesztelni.

Fradika

Bár a Ferencvárosnál egyetlen magyar klub sem áll távolabb a szívemtől, mivel a focit úgy általában és a speciális közegét is nagyon szeretem, tegnap este kifejezetten jó érzés volt nyitott ablaknál hallgatni, hogy gólt rúgott a Fradi. Kár, hogy nem a tőlem másfél kilométerre lévő stadionból, hanem, mivel zárt kapus meccsről volt szó, az előtte szurkoló tömegből érkezett a hangorkán, amikor Uzuni megszerezte a 2:1-es győztes gólt. Valahogy ez az egymás nyakába ordítás nem tűnik most jó ötletnek.

De ettől függetlenül szép siker, hogy a svéd és a skót bajnok kiverése után a Fradi túljutott azon a horvát bajnok Dinamo Zágrábon, amelytől tavaly még 4:0-ra kikapott, és így 25 év után ismét ott vannak a BL-kapujában. Ehhez már csak a norvég Moldén kell túljutni egy oda-visszavágós playoffban, és persze reménykedni abban, hogy egyáltalán lesz idén Bajnokok Ligája. Mindenesetre a klubba öntött sokmilliárd adóforintot Rebrov edző 2020-ra tényleg sikerrel váltotta Európában is értékelhető focira. Ennek persze az az ára, hogy a tegnap a Fradiban pályára lépő összesen 14 játékos közül csak négyen voltak magyarok: Dibusz, Lovrencsics, Sigér és a csere Botka.

Nem a mi cikkünk

Inside Awaza, Turkmenistan’s extravagant and empty tourist resort – A posztszovjet országokra specializálódott Calvert Journalon fotóesszé jelent meg Awazáról, a Kaszpi-tenger partján az előző türkmén diktátor által épített nyaralóvárosról, ahol nem nyaral senki. Pedig ott fényképezni sem nagyon szabad.