Rekordmagas napi fertőzöttszám Magyarországon, de Orbán Viktor még rosszabbra számít

941 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést pénteken, ez újabb napi rekord. Az utóbbi 24 órában hatan haltak meg. Az összesítések szerint tehát 16 111 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma, közülük a járvány kezdete óta 669-en haltak meg. Igaz, szeptember 17-én éppen az elvégzett tesztek száma is rekordot döntött, a tesztelés azonban messze nem bővült olyan arányban, mint ahogy a napi új esetszám megugrott. A napi új fertőzöttek számának alakulása így néz ki a járvány eleje óta, tisztán látszik, hogy ennél gyorsabban még nem terjedt a vírus Magyarországon:

Orbán még ennél is több fertőzöttre számít

„Adja Isten, hogy ne legyen igazam, de a napi megbetegedések száma meg fogja haladni az ezret” - mondta a miniszterelnök szokásos péntek reggeli interjújában a Kossuth Rádióban. Orbán ezt a hasonló cseh és osztrák fertőzöttszámokból vezette le, de úgy gondolja, a magyarok biztonságban vannak, mert a kormánynak van haditerve a második hullámra.

Hogy technikus van-e a lélegeztetőgépekre, az nem olyan fontos

A miniszterelnök a tavaszi kórházkörútját is újrakezdte a második hullámra készülve, most a Korányiból posztolt videót a Facebookra. Orbán arról kérdezett egy szakembert, van-e elég lélegeztető, a válaszadó azonban kitért volna arra is, hogy hiába van elég gép, nincs hozzájuk elég szakápoló és technikus, mire a miniszterelnök gyorsan a szavába is vágott.

Panaszkodnak az önkormányzatok

„Tavasszal kétnaponta kaptuk a friss adatokat, ezek alapján mentek ki az önkormányzati rendészek. Most nem tudunk segítséget nyújtani, nem tudjuk rajta tartani a szemünket az embereken, akik be vannak zárva, és nem tudnak gyógyszert venni, kutyát sétáltatni” - mondta a VIII. kerületi önkormányzat sajtófőnöke a 444-nek. Nem csak Józsefváros panaszkodik hasonlóra, egyre több önkormányzat jelzi, hogy a kormány nem oszt meg velük a koronavírus elleni hatékony védekezéshez elegendő adatot.

11-ig megy a buli, maszkszigor és hatósági áras tesztek

A kormány három új intézkedéssel volt elfoglalva az utóbbi napokban, és pénteken meg is jelentek az ezekről szóló rendeletek. Ezek alapján ez lesz egy darabig az utolsó hajnalig bulizós hétvége, és hétfőtől jön a hatósági ár a tesztekre. Az újabb sajtótájékoztatókkal visszatérő Müller Cecília országos tisztifőorvos pedig kiemelte, hogy hétfőtől kötelező a maszk a tömegközlekedési eszközökön túl azok megállóiban és váróiban is, ráadásul már nem elég a sál sem, rendes maszk kell. Ezt a szabályt a főváros is komolyan veszi, már a helytelenül viselt, azaz az orr alá húzott (úgynevezett Szijjártó-) maszkért is bírságolhatnak.

Nyugtat az államtitkár

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára, Fülöp Attila pedig a köztévében gurított nagyot, azt mondta, három-négy hétre elegendő egészségügyi készlete van a szociális intézményeknek. Az nem derült ki, hogy ezt nyugtatásnak vagy kritikának szánta-e.

Túl a 30 millión

Az amerikai Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint világszerte túllépte a 30 milliót az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma. Mióta a vírus tavaly decemberben kiszabadult Kínából több mint 940 ezer ember vesztette életét.

Az Európai Unió nagy országai közül jelenleg Spanyolországban és Franciaországban a legrosszabb a vírushelyzet, mindkét államban a tavaszi csúcs óta nem látott sebességgel, vagy annál is gyorsabban terjed a járvány. Madrid vezetése kormányzati segítséget kért a vírus elleni védekezéshez, a spanyol főváros intenzív ágyainak már a 64 százalékán koronások fekszenek. Párizsban pedig az egyik legfontosabb francia sportesemény, a Tour de France nézőszámát is korlátozzák: miután csütörtökön 10 ezer főnél is magasabb számmal rekordot döntött a napi új fertőzöttek száma, úgy döntöttek, nem lehetnek többen 5000 főnél a kerékpárverseny vasárnapi finisénél sem a Champs-Élysées-n.

Közép-Európának is megvan a maga baja: rekordot döntött az új fertőzöttek száma Csehországban, Szlovákiában és Szlovéniában is.

Az Európai Bizottság pénteken szerződést kötött a Sanofi-GSK gyógyszergyárral arról, hogy az EU-tagállamai összesen 300 koronavírus elleni védőoltást vehetnek a cégtől, amennyiben annak sikerül kifejlesztenie a vakcinát. A Bizottságnak van egy ugyanilyen megállapodása már az AstraZeneca gyógyszergyárral is.

Izrael mától három hétre újra bezárkózik.

Afrikában már meghaladta az egymilliót az igazolt fertőzöttek száma, a valós szám azonban az elvégzett tesztek alacsony száma miatt még sokkal nagyobb lehet. Az ENSZ Menekültügyi Szervezete arra figyelmeztetett, hogy a koronavírus hatalmas nyomást helyez a kontinensre, és súlyosbítja a már meglévő problémákat.

Indiában az elmúlt 24 órában több mint 96 ezer új fertőzöttet regisztráltak, elérve ezzel az 5,21 milliós fertőzöttszámot, ami az USA után a legmagasabb adat a világon. De míg az Egyesült Államokban már-már konszolidálódni látszik a vírus terjedése, Indiában sehol máshol nem látott sebességgel nő a fertőzöttek száma, már csak a magas népsűrűség miatt is. Az országban attól tartanak, nem lesz elég oxigén a koronavírus-fertőzöttek lélegeztetésére.