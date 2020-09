Egy hónap alatt megháromszorozódott a fertőzöttek száma

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Olyan sok tesztet végeztek Magyarországon, mint eddig soha, de még ez is kevés.

Szlovákia vörös kategóriába rakhatja Magyarországot.

Müller Cecília szerint a maszk mellett érdemes felhúzni egy szép, fehér pamutkesztyűt is a menyasszony köszöntéséhez.

Márki-Zay kijátszaná a járványügyi tiltást.

Covid-gyilkos UV-lámpát fejlesztettek Japánban.

Ez a 444 járványügyi hírlevele.



A teszteken múlik, mi kerül a statisztikákba

A járvány áldozatainak száma Magyarországon nyolc újabb haláleset miatt már meghaladja a 700-at, és a hivatalos statisztika szerint 15 ezer fölött van a jelenlegi fertőzöttek száma.

Elég egyszerű összefüggést mutatnak a járvány tegnapi és mai számai. Kevés teszttel kevesebb új fertőzött kerül be a statisztikákba, több teszttel több lesz a regisztrált covidosok száma.

A keddi adatok szerint mindössze 6010 tesztet végeztek el egy nap alatt. Ez az elmúlt két hét negatív rekordja. Így 633 új fertőzöttet találtak. Szerdán viszont több, mint kétszer annyi, 13 461 mintát vettek, soha ilyen sokat. Meg is ugrott az új fertőzöttek száma, 951-re. Csak egyszer fordult elő, hogy ennél több napi fertőzöttet találtak.

De még a rekordszámú mintavétel is kevés. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint akkor megfelelő a tesztelési stratégia, akkor van kontroll alatt a járvány egy országban, ha az elvégzett tesztek kevesebb, mint öt százaléka pozitív. Ezt augusztusban még szívesen hivatkozták a kormánysajtóban, amikor megfeleltünk az elvárásnak. Most viszont már 12. napja nem teljesítjük a WHO-s 5 százalékos határt, a rekordteszteléssel is 7 százalék felett vagyunk. Az ajánlást a tesztelések további, jelentős emelésével lehetne teljesíteni. Ez persze azt jelentené, hogy a napi új fertőzöttek száma is megugrana a hivatalos statisztikában.

Vas megyében valamiért sok lett a fertőzött

Jobb híján azok a statisztikák maradnak, amiket az operatív törzs naponta megoszt. Ebből annyi derül ki, hogy például Vas megyében egyetlen nap alatt egyharmaddal nőtt az a szám, ami az eddigi összes, vagyis március óta regisztrált fertőzöttet mutatja. A Mediaworks megyei lapjából annyi derül ki, hogy koronavírusos lett a Jurisich gimnázium egyik diákja, Sárváron a Szent László Katolikus Általános Iskolában az egyik pedagógus tesztje lett pozitív. A többi esetről nincs hírük. Vas megyében egyetlen hét alatt duplázódott meg a fertőzöttek száma. Ennek hátterében alighanem már intézményi esetek állnak.

Napi statisztika

Az elmúlt egy hónapban majdnem háromszor annyi fertőzöttet regisztráltak Magyarországon (15295), mint addig összesen (5155).

A szlovák egészségügyi miniszter már kockázatosnak minősítené Magyarországot

Repedezik a legendás V4-es közös járványügyi fellépés.

Járványügyi szakemberek azt kérik, hogy oltassuk be magunkat influenza ellen

Az MTA honlapján indokolták meg, hogy miért. Az influenzavakcina ugyan nem hatásos a Covid-19 ellen, de az egészségügyi ellátás és a diagnosztikai hálózat tehermentesítése most a fő szempont. A koronavírus elleni vakcina kísérleti tesztelése közben gőzerővel zajlik, a Johnson & Johnson is elért ebbe a fázisba. Az oroszok pedig már a második vakcinát jegyeztetnék be a tudósok körében fenntartásokkal fogadott első után.

Háromból semmi

Müller Cecília ma is tartott „sajtótájékoztatót”, a héten eddig háromból háromszor nem kaptunk választ a kérdéseinkre, de megtudtuk azt, hogy az országos tiszti főorvos szerint az esküvőkön maszk mellett érdemes felhúzni egy szép, fehér pamutkesztyűt is a menyasszony köszöntéséhez.

Márki-Zay különös ajánlata

Hódmezővásárhely polgármestere felajánlotta az önkormányzati helyiségeket esküvők rendezésére, mert szerinte értelmetlen rendelkezés, hogy este 11 óra után a vendéglátóhelyeknek tilos nyitva tartani. Azzal érvel, hogy „a vírus 11 óra előtt is pont olyan veszélyes, mint utána, az esküvőket pedig sokan éppen a tavaszi első hullám miatt halasztották el őszre”. Csakhogy nappal Csongrád-Csanád megyében éppen most durván terjed a vírus. Ha a német modell alapján számítunk (vagyis ha hét nap alatt a napi fertőzöttek száma meghaladja az 50-et 100 ezer főre vetítve), akkor Csongrád-Csanád már szeptember 17-e óta vörös lenne. Ide például nem ajánlaná az utazást Németország. Jelenleg nemhogy az 50-et, majdnem a 100-at is eléri ez a ráta a megyében (94), ennél csak Budapesten regisztrálnak több fertőzöttet az elmúlt hét napra és tízezer lakosra vetítve (109). A további sorrend: Győr-Moson-Sopron 77, Komárom-Esztergom 65, Szabolcs-Szatmár-Bereg 64 és Pest megye 57.

A háziorvosokat bénítja meg az iskolai szabályozás

A szándék érthető, hogy meg akarják akadályozni a járvány terjedését az oktatásban azzal, hogy gyerekek bármilyen tünet esetén nem mehetnek iskolába, de a teljes tiltás totálisan leterheli a házi gyermekorvosokat, akiknek a munkaideje jelentős részét az igazolások kiállítása viszi el. (A Qubit térképe itt érhető el a járványban érintett iskolákról.)

Már csak egyet kell aludni a budapesti Szuperkupa-döntőig

Ami az UEFA kísérleti meccse lesz, hogy meg lehet-e tartani meccseket anélkül, hogy a szurkolók megfertőzzék egymást. Mindenesetre a német tévések - hiába lesz az egyik részvevő csapat a Bayern München - nem akarnak részt venni a kísérletben, és a budapesti járványadatokat látva inkább nem küldik el munkatársaikat a Puskás Arénába.

A sportolók között tovább terjed a vírus

A Ferencváros női kézilabdacsapatánál már 10 fertőzöttet találtak. A csapat a múlt héten Norvégiába utazott meccsre, kint két játékos tesztje lett pozitív. A csapat így nem tudott kiállni a Bajnokok Ligája-meccsre és kénytelen elhalasztani a következő meccsét is.

A koronavírus felelős egy magyar birkózó haláláért?

Hazai sportorvosok közben arra figyelmeztetnek, hogy indokolt az óvatos visszatérés a koronavíruson átesett játékosoknál. Szerintük figyelmeztető jel lehet a válogatott birkózó Tóth Bendegúz halála. A 22 éves sportoló nyáron hunyt el. „Bendegúznak volt pozitív vírustesztje, és rövid kihagyás után visszatérve tragikus hirtelenséggel edzésen hunyt el. Nem tudjuk függetleníteni egymástól az ő pozitív teszteredményét és halálát” - nyilatkozta az Országos Sportegészségügyi Intézet illetékes orvosa.

A magyar szállodaipar rettenetesen nagyot bukott a járványon

2024-ig is eltarthat, mire a budapesti szállodák kilábalnak a koronavírusból

A belgák ilyen helyzetben is lazítanak

Az igazolt fertőzöttekkel szoros kontaktban lévők számára előírt karantént leviszik 7 napra, szabadtéren nem lesz kötelező a maszkviselés, de zárt térben továbbra is fontosnak tartják azt, és marad a szabadtéri 400 fős, zárt térben 200 fős korlátozás. Az osztrákok óvatosabbak, és lefújták a februári bécsi operabált.

Ausztriában még tavasszal szándékosan lassíthatták a járványintézkedéseket a tiroli síparadicsomban, ami Európa gócpontjává vált

Erre jutott az osztrák Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület.

Japánban kifejlesztettek egy Covid-gyilkos UV-lámpát

Ami nem károsítja az emberek szemét és bőrét.