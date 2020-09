Teljesen megbénítja a házi gyermekorvosok munkáját az iskolákban bevezetett járványügyi szabályozás

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Két egyszerű mondat a köznevelési intézményekre vonatkozó járványügyi eljárásrendből, aminek következményeként lehetetlen helyzet alakult ki a háziorvosi rendszerben.

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.



Ez ugyanis azt jelenti, hogy a szülők az eddigiektől eltérően nem igazolhatják gyerekük párnapos, könnyű lefolyású betegségét, minden esetben a háziorvoshoz kell fordulni. A rendelőket viszont nagyon nehéz lett telefonon elérni, mert rengeteg gyereknek van valamilyen, akár enyhe lefolyású betegsége, amivel most kötelező megkeresni a háziorvost.

„Értelmetlen káosz az egész” – mondta erről a lapunknak Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Szerinte abszolút kezelhetetlen helyzet állt elő a családok és a háziorvosok számára. Az őszi-téli időszakban ugyanis amióta világ a világ, szinte minden gyereknek felső légúti, hurutos betegsége van. Erről Póta a hvg-nek a múlt héten azt nyilatkozta: „Bármit csinálunk, minden szeptemberben a gyerekek 70-80 százaléka megfázásos tünetekkel, orrfolyással kínlódik, ami a közösségbe járás és a változékony időjárás következménye. Ha őket mind kötelezően otthon tartjuk napokig, akkor megszűnik a közoktatás.”

Az egyesület elnöke lapunknak azt mondta, hogy ezekkel a megfázásos betegségekkel a szülők minden évben találkoznak, eddig rájuk volt bízva, hogy hagyják-e pár napig pihenni a gyereket, és aztán mikor engedik iskolába. A járvány előtt a gyerekorvosok éppen azt akarták elérni, hogy olyan esetekben, amelyek nem igényelnek orvosi vizsgálatot, a szülők az eddigi, tanévenként 2-3 nap helyett akár ennek a dupláját is igazolhassák, mert így is túl sok időt vett el az adminisztráció. Erre most pont az a helyzet állt elő, hogy a szülők kezéből teljesen kikerült a döntés, és a túlterhelt rendszerre még nagyobb nyomás nehezedik.



Egy háziorvosra ezer vagy még ennél is több gyerek jut. Őket kellene ellátni minden egyes betegség esetén főleg telefonon vagy telemedicinán keresztül, mert a járványügyi helyzetben a személyes találkozás kerülendő. Ez 50-70 esetet jelent naponta. Póta szerint az esetek a 90 százalékában egyáltalán nem lenne szükség orvosra, így viszont előfordul, hogy nem jut idő olyanokra, akiket tényleg ki kellene vizsgálni.

Vannak olyan rendelők, ahol több háziorvos is praktizál, viszont csak egy vagy két telefonszám tartozik a rendelőhöz. Így fordulhat elő, hogy a szülők hiába telefonálnak, vagy foglaltat jelez, vagy nem veszik fel, mert a másik vonalon beszél az orvos.

Ha sikerül beszélni az orvossal arról, hogy mi a gyerek panasza, akkor kell futni még egy kört, amikor az igazolást is kikérik, miután már jobban van a gyerek. Az sem könnyebb.

A szövetség elnöke szerint amíg tavasszal az iskolák az oktatás átszervezésével, digitális átállításával kerültek szembe, most egészségügyi helyzet van, amire nincsenek felkészülve. Amikor az oktatási államtitkárság – nyilván elővigyázatosságból – úgy döntött, hogy kiveszi a szülők kezéből a döntést, és orvosi igazolást követel mindenkitől, kezelhetetlen helyzetet hozott létre, áttolta a problémát a háziorvosi rendszerre.

Póta szerint vissza kellene állítani a szülői felelősséget. Ezzel a nem a háziorvosok felelősségét szeretné hárítani. Ha a szülői úgy érzi, hogy segítséget kell kérnie az orvostól, azt tegye meg, eddig is így történt. Koronavírus-gyanúnál ez még fontosabb. De ezekre az esetekre csak úgy tudnak odafigyelni, ha nem kell elképesztően sok adminisztrációs teherrel bajlódniuk.

Ha valamiért az oktatási rendszer nem bízik a szülőkben, arra sem megoldás, hogy a háziorvosokra tolja a feladatot. A telefonos konzultáción az orvos is csak a szülői elmondásból ítéli meg a gyerek egészségi állapotát. Ha valamiért át akarja verni az orvost, akkor át tudja. Ha a szülő szerint a tünetek megszűntek, az orvos is csak ez alapján állít ki egy igazolást arról, hogy a gyerek visszamehet az óvodába, iskolákba.

„Ez az egész a félelem indukálta felelősségáthárításról szól" – mondja Póta. Ha az orvosok indokoltnak látják a covid-gyanút, akkor lépni fognak, tesztet kérnek vagy karantént rendelnek el. Annak megállapítása, hogy valaki tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel koronavírusos-e, telefonon keresztül lehetetlen megállapítani, ahhoz tesztelni kellene. A kapacitás ezt sok esetben nem teszi lehetővé. Megnyíltak ugyan tesztközpontok azoknak, akik tünetmentesek, de kontaktkutatás miatt gyanús, hogy megfertőzödhettek, de a háziorvosok egyelőre nem kaptak tájékoztatást arról, hogy hol vannak ezek a központok.

A korábban már idézett hvg-s interjúban Póta azt mondta: „Az iskolák, szülők és orvosok számára értelmezhetetlen és betarthatatlan eljárásrendet írtak elő, és tulajdonképpen a pillanatnyi gondolatuktól függ, hogy egy köhögős, orrfolyós (de nem biztos, hogy fertőzött) adott esetben 10-12 napig otthon van, más meg lehet, hogy koronavírussal bemegy az intézménybe. Nyilvánvalóan komoly tünetekkel senki se menjen be, de egy orrfolyós, láztalan gyerek maszkban nyugodtan járhatna.”

„Ha igaz, hogy a tünetmentesek és az enyhe tünettel rendelkezők jóval kevésbé fertőznek, akkor meg kell kockáztatni azt, hogy egy kötelező maszkviselés mellett az iskolákban ezeket a gyerekeket bent tartjuk, mert valószínűleg nem okoznak akkora gondot, és a komolyabb tünetekkel rendelkezőkre koncentrálunk, mert ők fertőznek igazán” – folytatta Póta.

Az operatív törzs keddi „sajtótájékoztatóján” Müller Cecília országos tiszti főorvos kapott kérdést azzal kapcsolatban, hogy nem tervezik-e módosítani az eljárásrendet annak érdekében, hogy kevésbé legyenek leterheltek a háziorvosok. Müller Cecília azt mondta: „A járványnak ezen szakaszában, amikor jelentős számú új fertőzöttet azonosítanak napról napra, nem várható el a szülőtől az, hogy ő maga meg tudja ítélni a gyermekének az állapotát. Pontosan azért, mert haladunk bele az őszbe, és az influenzaszerű megbetegedéseknek az időszakába, most egyelőre fontosnak tartjuk azt, hogy egy orvosi vizsgálat történjen annak érdekében, hogy valóban egészséges gyermek menjen vissza csak a közösségbe.”