Orbánék Brüsszelben nemet mondtak az új migrációs csomagra

Csütörtök délelőtt a cseh, a lengyel és a magyar miniszterelnököt fogadta Ursula Von Der Leyen bizottsági elnök, hogy megbeszéljék az Európai Bizottság szerdán bemutatott új migrációs javaslatát. A találkozón a szlovák kormányfőt lengyel kollégája helyettesítette, így hivatalosan a V4 csoport találkozott az elnökkel.

A visegrádi miniszterelnökök a tárgyalás után azt mondták, hogy nem elégedettek a javaslattal.

A lengyel kormányfő nyilatkozott még a leginkább megengedő hangnemben, ő azt emelte ki, hogy további tárgyalásokra van szükség a csomag átalakításáról.

Andrej Babis cseh kormányfő határozottan azt mondta, hogy kormánya a kötelező deportálásokat sem akarja végrehajtani, ugyanúgy, ahogy a kötelező befogadásokat sem. (A Bizottság az új javaslatban azt írná elő, hogy egy menekülthullám esetén a tagállamok választhatnak, hogy a kvóta szerint rájuk eső embereket befogadják, vagy fizetik és szervezik a menekültstátusra nem érdemesek kitoloncolását.)

Orbán: Be se léphessenek

Orbán Viktor azt mondta, hogy a hangvétel most jobb, mint az előző, 2016-os javaslat idején volt, de továbbra sem megfelelő, és a Bizottság csak átnevezte az ismert terveket. (Ezt a feltételezést szerdán a migrációért felelős biztos a csomagot bemutató sajtótájékoztatón határozottan visszautasította, mondván ez merőben új terv szerinte.)

Babis, Morawiecki és Orbán Brüsszelben. Nemet mondtak a brüsszeli tervre. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Orbán bejelentette, hogy semmilyen zsarolásnak sem enged, és a kormánya addig nem fogad el semmilyen közös menekültügyi szabályozást, ameddig nincs összhangban a magyar állásponttal.

A magyar igény Orbán szerint az, hogy az EU ne kezelje, hanem megállítsa a migrációt. Orbán szerint a mostani csomag is csak menedzsel, ahelyett hogy tiltana.

Orbán szerint az jelentené az áttörést, ha az EU senkit sem engedne a területére belépni megfelelő papírok nélkül, úgyhogy a magyar kormány szerint az EU-n kívül kellene menekülttáborokat építeni.

Korábban ez már szóba került az Európai Tanácsban, például albániai táborok építését fontolgatták, de a terv végül nem valósult meg. A külső táborok ellenzői szerint ezzel az EU túlságosan kiszolgáltatott lenne azoknak a harmadik országoknak, amelyek területén a táborok létesülnének.

Babis azt mondta, hogy teljes mértékben egyetért Orbánnal, senkit sem szabad beengedni az EU területére, és a kvótarendszert egyszer és mindenkorra el kell felejteni.

Az Európai Bizottság vezetői szerdán még arról számoltak be, hogy a terv nyilvánosságra hozatala előtt az összes tagállam kormányaival egyeztettek, és ezért bíznak abban, hogy minden ország elfogadja majd. Ehhez képest a V4 csoporton kívül az osztrák és a szlovén kormány is jelezte már ellenérzéseit - nekik is túl puha a csomag - míg az olaszok is elégedetlenek, mert ők meg arra akartak volna több garanciát, hogy biztosan elég embert visznek majd el tőlük.