Zseni: tökéletes angolsággal jelentkezett be a maszkos spanyol politikus az Európai Bizottságnál, csak éppen nem ő beszélt, mert angolul pont nem tud

Van, amikor jobb lebukni, mint megúszni valamit. Ez történt most Carlos Galiana spanyol politikussal, valenciai önkormányzati képviselővel, aki a szinkrontörténet egyik legnagyobb alakítását nyújtotta csütörtökön, amit a lebukása híján senki sem vett volna észre.

Valencia városa volt idén az egyik pályázó az Innováció Európai Fővárosa címre, ami hasonló a korábban magyar városok által is megpályázott kulturális fővárosi titulushoz. A Bizottság végső döntése előtt - amit tegnap, csütörtökön hoztak meg - a pályázó városok vezetőinek élőben is be kellett jelentkezniük. A szabályok egyértelműek voltak: a kandidáló városok polgármesterének vagy innovációs felelősének kellett beszélnie és csak egy személy jelentkezhetett be. Valenciában viszont az elő bejelentkezés időpontjában éppen testületi ülés volt, amit a polgármester vezetett, így kizárásos alapon Galiana tanácsnok, az oktatás, a kultúra, a sport és az innováció valenciai felelőse jöhetett szóba. Ő viszont nem tud eléggé angolul. Cserében képzett színész.

Mint utóbb kiderült, a valenciaiak mindenáron el akarták kerülni, hogy úgy kiröhögjék őket Galiana béna angolja miatt, mint annak idején Ana Botella madridi főpolgármestert, aki a város olimpiai pályázatának részeként 2013 szenvedélyes, ám pechjére mémmé vált spangol nyelvű beszédet mondott.

A valenciai önkormányzat ötlete az volt, hogy mivel hősünk színész, egyszerűen szinkronizálják a háttérből a rövid beszédét. Ami a maga módján tökéletesen sikerült, mivel a tanácsnok perfekt ritmusra mozgatta a száját. A probléma csak annyi volt, hogy nem érték be egy angolul elég jól beszélő spanyol hangjával, hanem egy anyanyelvi beszélőt kerítettek szinkronszínésznek. És mivel Spanyolországban senki sem tud a szó klasszikus értelmében angolul, ennyire meg végépp nem, Galiana azonnal lebukott a tökéletes angolsága miatt.

(via Guardian)