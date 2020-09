Fekete-Győr ügyvédje: 2019 május és 2020 februárja között, írd és mondd, semmi nem történt az ügyben

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

„Hogy miért kellett 21 hónap a vádemeléshez, az nem tudom megmondani. A nyomozás során mindvégig és többször kifogásoltuk azt, hogy itt 8-9 hónapok teltek el érdemi eljárási cselekmény nélkül. Amikor egyszerűen semmi nem történt az ügyben” - mondta a 444-nek dr. Rajmon Balázs, Fekete-Győr András ügyvédje.

Miután Fekete-Győr 2018 decemberében, a rabszolgatörvény elleni tüntetésen dobott lila füstszórót két rendőrsorfal közé, majd 2019 elején meg is hallgatott az ügyészség néhány tanút az ügyében, 2019 májusában pedig gyanúsított lett a Momentum elnöke. „2019 május és 2020 februárja között pedig, írd és mondd, semmi nem történt az ügyben” - mondta Rajmon. 2020 februárjában aztán újabb rendőröket hallgattak meg, most pedig megtörtént a vádemelés.

Rajmon szerint egyébként Fekete-Győr nem követett el bűncselekményt, és ezt a vallomástévő rendőrök is igazolták. Az ügyvéd azt mondta, mivel a politikus magatartása nem volt erőszakos, és az ügyészség semmivel nem tudta bizonyítani azt sem, hogy füstszóró bárkit akadályozott volna, nem lehet hivatalos személy elleni erőszakról beszélni ebben az esetben. „Nem voltak olyan tanúvallomások, amik Fekete-Győr András cselekményére nézve bármi terhelőt tartalmaztak volna” - jelentette ki az ügyvéd.

Rajmon szerint az is kifogásolható, hogy az ügyészség csak azután értesítette Fekete-Győrt és védőjét a vádemelésről, hogy annak híre már bejárta a sajtót, elsőként éppen az ügyészségre bekötött Pesti Srácok számolt be róla. „A védelem értesítése előtt, már 9 óra 56 perckor feltették az erről szóló közleményt az ügyészség honlapjára, és nyilvánvalóan ez alapján mindenféle spekuláció elindul a sajtóban.”

Az ügyvéd példa nélkülinek nevezte azt is, hogy egy ilyen ügyben az ügyészség tárgyalás nélküli büntetővégzés meghozatalát kezdeményezze, ugyanis a büntetővégzés meghozatalának törvényi feltétele, hogy az ügy megítélése egyszerű legyen, márpedig ez az ügy nem az. Azt, hogy tényleg büntetővégzés születik-e az ügyben tárgyalás nélkül, majd a bíróság dönti el, de ha a bíróság büntetővégzést hoz is, utána is tarthat tárgyalást, ha ezt az ügyészség vagy a védelem kezdeményezi.