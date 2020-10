Az emberek döntöttek: gyorsvonattal a vesztünkbe

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A péntek reggeli hírek szerint 17 koronavírusos halt meg Magyarországon az elmúlt 24 órában, ez a szám megegyezik az április 19-i csúccsal, ennél több, koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet Magyarországon még soha nem regisztráltak.

Rekordot döntött az új fertőzöttek száma is, egy nap alatt 1322 emberről bizonyosodott be, hogy fertőzött. Ezt a számot 12394 mintából sikerült produkálni, ami 10 százalék fölötti teszt/fertőzött arányt jelent. Magyarországon ez már szeptember közepe óta magasabb a WHO által még elfogadhatónak tartott 5 százaléknál.

Az emberek döntöttek

A magyar kormány láthatóan elengedte a vírust, az ország sokkal enyhébb járványvédelmi szabályok mellett működik, mint a tavasszal éppen a magyar kormánymédia által hangosan bírált Svédország. Az új fertőzöttek napi számát tekintve ez még nem is akkora baj, hiszen jelenleg inkább a fiatalok között terjed a vírus Magyarországon, a halottak nagy száma viszont aggasztó, és nem tudni, mi az a napi halottszám, aminél a magyar kormány hajlandó lesz esetleg újabb kényszerintézkedéseket hozni.

Jakab Ferenc, a kormány által felállított koronavírus-kutatócsoport vezetője éppen ezért mondta, hogy Magyarország „gyorsvonatként rohan a vesztébe”, mert így nagyon hamar ki fogjuk meríteni az egészségügy kapacitásait. Jelenleg egyébként 740 fertőzöttet ápolnak kórházban, és 47-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív esetszám már 21 ezer felett van.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese azonban csak legyintett a virológus szavaira, azt mondta, szerinte a magyar egészségügy működik, a halálozás átlag alatti, nincs itt semmi gond. „Jelen pillanatban az látszik, hogy az a stratégia, amit az emberek választottak, működik.”

A fertőzöttek 2,2 százaléka eü-dolgozó

Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján pedig kiderült, hogy mióta márciusban hivatalosan is megjelent a koronavírus Magyarországon, összesen 1234 egészségügyi dolgozó kapta el a fertőzést. Jelenleg pedig 481-en fertőzöttek, ami az összes aktív eset 2,2 százaléka. Müller Cecília azt is elmondta, hogy 33 óvodában és hat iskolában van szünet, 121 osztályban és öt iskolában pedig digitális munkarend a koronavírus miatt.

Trump

A legnagyobb pénteki koronahír külföldön természetesen az, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy ő és a felesége, Melania Trump is koronavírusos. Az elnöknek emiatt karanténba kell vonulnia, kampányrendezvényei maradnak el, és nem vehet részt elnökjelölti vitákon sem.

Eddig egyetlen egy elnökjelölti vita volt, szerdán este, és mivel ott jelen volt az az elnöki beosztott is, akitől Trump elkaphatta a koronavírust, még az sem teljesen kizárt, hogy a vitán Joe Biden demokrata elnökjelölt is kapcsolatba került a vírussal. Mivel pedig a 74 éves Trump és a 77 éves Biden is bőven a veszélyeztetett korosztályban van, érdemes áttekinteni, mi lesz a novemberi elnökválasztáson, ha esetleg valamelyikük nem fogja tudni ellátni az elnöki teendőket.

A BBC ebben a cikkben végigvette, hogy mik Trump kockázati faktorai a koronavírus-fertőzéssel, és arra jutottak, hogy a kora mellett az elhízottsága is fontos tényező. Az ő korában egyébként 25 koronavírus-fertőzöttből egy hal meg, azaz a többség felépül. A New York Times hírei szerint egyébként az elnök enyhe tüneteket mutat.

Bicikli

A járvány kevés pozitív hatásának egyike viszont az, hogy egyre többen ülnek biciklire. Európa szerte már több mint 1 milliárd eurót költöttek az országok és az önkormányzatok a biciklis infrastruktúra fejlesztésére, az EU nagyvárosaiban ezrekkel nőtt a rendszeresen tekerők száma Lisszabontól Bukarestig.

Vakcina

Szakértők óva intik a lakosságot, hogy a koronavírus elleni védőoltástól azonnali segítséget várjanak, szerintük ugyanis ha ki is fejlesztenek egy megfelelő vakcinát, onnantól még akár 1 évbe is telhet, amíg elegendő embert oltanak be ahhoz, hogy enyhíteni lehessen a járványvédelmi korlátozásokon. A Moderna és a Pfizer által fejlesztett oltások tesztalanyai közben arról számoltak be, hogy a vakcinák mellékhatásaiként fejfájást, lázat és fáradtságot tapasztaltak, de szerintük így is megéri megszerezni a védettséget a fertőzéssel szemben.