Miközben Csehországban szükségállapotot rendeltek el, megkönnyítjük a csehek beutazását Magyarországra

Müller Cecília tisztifőorvos szerint már az idősebb korosztályt is elérte a koronavírus második hulláma Magyarországon, a járvány 11 új áldozata ugyanis 68 és 83 év közötti. Most már úgy is találtak 905 új fertőzöttet, hogy mindössze 6242 tesztet végeztek. A pozitív tesztek 14 százalékos aránya új rekord, de olyan, amit inkább el kellett volna kerülni. A WHO szerint 5 százalék alatt lehet azt mondani, hogy kontroll alatt van a vírus. Ehhez a 905 új fertőzöttnek nem 6242, hanem majdnem háromszor ennyi, 18 100 tesztből kellett volna összejönnie.

A cseh turisták bejutását még meg is könnyítettük

Mindenesetre mostanra - ahogy Szurovecz Illés kollégám cikkéből kiderül - a többiek háttérbe tolása után Müller Cecília lett a kormány utolsó járványügyi szakértője.

Az operatív törzs pedig képes meglepetéseket okozni. Miközben Csehországban újra szükségállapotot hirdettek ki az elszabadult járvány miatt (olyan sok a fertőzött egészségügyi dolgozó, hogy orvostanhallgatókat is bevonnak az ellátásba, az ország felében bezártak a középiskolák, zárt helyen legfeljebb 10, szabadban is maximum 20 fős rendezvényeket lehet tartani, tilos a közös éneklés, sporteseményeken nem lehetnek nézők), Magyarországon könnyítik a lefoglalt szállással rendelkező cseh turisták beutazását, elég egy negatív tesztet bemutatniuk.

A Vérellátó koronavíruson átesett emberektől kér vérplazmát

Sikeresen alkalmazzák a súlyos állapotú fertőzöttek terápiájában, de nincs elég.

Több pénz az orvosoknak, szigorú feltételekkel

Megjelentek a részletei az Orbán Viktor és a Magyar Orvosi Kamara által múlt héten megkötött béremelési megegyezésnek. Ennek lényege, hogy a magasabb fizetésért cserébe az orvosoknak le kell mondaniuk a hálapénzről, a betegek is bűncselekményt követnek el, ha a zsebbe csúsztatják a borítékot. Kisebb értékű - havi minimálbér 5 százalékát nem meghaladó - ajándékról egyetlen alkalommal lehet szó. Ami komolyabb hatással járhat: szigorítanák az összeférhetetlenséget az állami és a magán egészségügyben.

14 ezer forintos darabáron szereztek be hőmérőket az iskoláknak

Összesen 600 millió forintért. Ez az a testhőmérséklet-mérés, amit a jelenlegi formájában értelmetlennek tart a kormánynak tavasszal tanácsokat adó Jakab Ferenc.

Akár már minden 10. ember is elkaphatta a koronavírust

Ezt állítja a WHO szakértője.

A világ leghíresebb fertőzöttje elment kocsikázni

Donald Trumpról már sokszor, az orvosáról most először derült ki, hogy kicsit hajlította a valóságot, amikor az elnök egészségi állapotáról beszélt. A kórházban Trump valójában rosszabb állapotba került a koronavírustól, mint amit eddig kommunikáltak. Mindenesetre most jobban lehet, legalábbis beült egy autóba, és körbehajtatott, hogy megmutassa magát a híveinek. Ezzel a vele egy járműben ülő két utas jó esetben csak kéthetes karanténra szorul, rosszabb esetben el is kapták a vírust.

Olaszország elkezd szigorítani

Bezárkózni nem akarnak még egyszer, de nemcsak egyes tartományokban, hanem az egész országban is kötelező lesz a maszkviselés szabadtéren is. Este 11-ig lehetnek nyitva a vendéglátóhelyek, szabadtéren - például stadionban - ezer főben, zárt térben - például esküvőkön - egyelőre kétszáz főben szabják meg a jelenlevők engedélyezett számát. Szükség esetén az üzletekben egy időben tartózkodók számát is korlátozzák. A tömegközlekedési eszközökön a helykihasználtság nyolcvan százalékos marad - írja az MTI.

Párizsban bezárják a bárokat, uszodákat két hétre

A francia fővárosban az éttermek még nyitva maradhatnak, de az asztalok között legalább másfél méteres távolságnak kell lennie, a vendégeknek meg kell adniuk az elérhetőségüket a későbbi esetleges kontaktkutatásokhoz, és nyolcfősnél nagyobb csoportokat nem fogadhatnak a vendéglátóhelyek. Korlátozzák a nagyobb üzletekben a vásárlók számát is. A következő két hétben nem tarthatók meg a nagyobb szakmai találkozók, szalonok, vásárok, kongresszusok, és a sátorban rendezett cirkuszi előadások is elmaradnak. A fitnesztermeket, táncklubokat, uszodákat bezárják a felnőttek előtt, szabad téren ezer főig viszont még engedélyeznek rendezvényeket.

Lengyelországban megtorpedózta a kormányátalakítást a koronavírus

Elhalasztják az átalakított lengyel kormány új tagjainak hétfőre tervezett beiktatását a kijelölt oktatási miniszter pozitív vírustesztje miatt. (Érdekes adat: a 38 milliós Lengyelországban 25 869 aktív fertőzött van, a negyedennyi lakosú Magyarországon 22 482.)

Az izraeli környezetvédelmi miniszter szinte minden szabályt megszegett

Miközben a járvány terjedését szigorú kijárási korlátozásokkal próbálják akadályozni Izraelben, Gila Gamiel környezetvédelmi miniszter 150 kilométert utazott jóm-kipúrkor, hogy az ünnepet férje családjával töltse. Kiderült, hogy koronás, viszont hogy ne bukjon le, kamuzott a kontaktkutatásnál is. Ezért a lemondását követelik.

Lana Del Rey nem hallgat Müller Cecíliára

Müller Cecília az operatív törzs mai „sajtótájékoztatóján” adott tanácsokat arról, hogy miből és hogyan lehet megfelelő maszkokat varrni, mint mondta, az interneten vannak jó szabásminták. Ezeket valószínűleg nem találta meg Lana Del Rey, mert azon a maszkon, amit a verseskötete dedikálásán viselt, akkora lukak voltak, amik nemhogy a vírust, de egy kiköpött szőlőmagot sem fognának meg.

Dolgok, amikről ezt gondolnád, hogy nem történhetnek meg, pedig de

Túl nagy lett az Excel-fájl, 16 ezer koronavírusos esetet nem regisztráltak a hivatalos brit statisztikákban.