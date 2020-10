A vírus kontrollálatlan terjedésétől tart a német közegészségügyi intézet vezetője

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Egy nap alatt 4058 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Németországban, ami április eleje óta a legmagasabb adat. Bár közben a tesztek száma is növekedett, Lothar Wieler, a Robert Koch Intézet (a német közegészségügyi szerv) vezetője nagyon aggasztónak találja a híreket. Azt mondta, nem lehet tudni, hová fajul a helyzet a következő hetekben.

„Lehetséges, hogy több mint tízezer eset lesz naponta. Lehetséges, hogy a vírus kontrollálatlanul terjed majd” - idézi a BBC. Jens Spahn egészségügyi miniszter is hasonlóan nyilatkozott, és kérte az embereket, hogy ne kockáztassák az eddig elért eredményeket, továbbra is legyenek körültekintőek. Azt mondta, a berlini helyzet mutatja, hogy néhány felelőtlen cselekedet miatt gyorsan rossz fordulatot vehet a járvány.

Lothar Wieler Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Miközben az esetszám növekszik, a halottak, a kórházban fekvők és a lélegeztetőn levő betegek száma viszonylag alacsony. Spahn szerint többnyire fiatalok kapják el a fertőzést, „mert bulizni és utazni akarnak, hiszen azt hiszik, sérthetetlenek. De nem azok. A kronavírus-fertőzés továbbra is egy komoly betegség, és az is marad”.

Németországban a pozitív tesztarány bőven 5 százalék alatt van az Our World in Data grafikonja szerint. Vagyis az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása alapján elegendő mintát vesznek a járvány kontroll alatt tartásához. Magyarországon ez nincs így, ezért a fertőzöttek száma kevésbé informatív adat, de azért így is látszik, mennyivel jobb a helyzet Németországban, ha összevetjük a népességarányos esetszámokat. (A napi adatok a megelőző hét nap átlagát jelölik.)

A népességarányos halálozásban is sokkal jobban állnak: