A Microsoft állandósítja a home office lehetőségét

A Verge tekintett bele a Microsoft új belső irányelveibe, ami a távmunka és a home office szabályozásáról szól az amerikai munkavállalók számára. Ugyan a járvány miatt a vállalat alkalmazottainak többsége jelenleg is otthonról dolgozik, de az irányelvek már a járvány utáni időszakról szólnak, és az derült ki belőlük, hogy a Microsoft kifejezetten törekedni fog a munkakörülmények rugalmasítására, azaz hosszabb távon is többen dolgozhatnak majd otthonról a cég reményei szerint.

Az irányelvek szerint akkor is, ha már nem lesz járvány, a vállalat munkavállalói a heti munkaidejük kisebbik részét, azaz 50 százaléknál kevesebbet dolgozhatnak otthonról, de a menedzserek akár a teljes otthoni munkát is engedélyezhetik. Azok, akik a teljes távmunkára állnak át, el fogják veszíteni irodai helyüket is, de a vállalat amerikai irodáiban vannak olyan asztalok, ahova bárki leülhet, így ha szükséges, ezekre továbbra is számíthatnak.

A belső anyagban is hangsúlyozzák, hogy nem minden munkakört lehet távmunkára átállítani, és lesznek, akiknek a jövőben is be kell járniuk. Például azok, akik a hardware-s laboratóriumokban dolgoznak, közvetlen hozzáférésre van szükség az adatközpontokhoz, vagy pedig személyközi tréningeket tartanak. A Microsoft jegyzete szerint a munkavállalók országon belül akár el is költözhetnek másik városba, igaz, csak vezetői engedéllyel, ha pedig a munkakörük lehetővé teszi, akár külföldre is költözhetnek.

A Microsoft a tervek szerint fizetni fogja az otthonmaradás miatt felmerülő többletköltségek egy részét, de a költözést mindenkinek saját zsebből kell megoldania. A jegyzet kitér arra is, hogy a rugalmasabb napi munkaidő-keretet akár menedzseri hozzájárulás nélkül is alkalmazhatják a munkavállalók, emellett pedig kérhetik majd a felettesüket, hogy részmunkaidős beosztásra sorolják át őket.

A jelenlegi tervek szerint a Microsoft 2021 januárja előtt biztosan nem nyitja újra amerikai irodáit. A közelmúltban sok techcég kezdett el foglalkozni a távmunka állandósításának gondolatával, ahogy számos irodai típusú munkahelynél is felmerült ez.