Videón, ahogy Trump a Y.M.C.A-re táncol

Donald Trump amerikai elnök hétfőn este Floridában tartott kampányrendezvényt, kevesebb mint két héttel azután, hogy a feleségével együtt elkapta a koronavírust. Trump arról beszélt, hogy most, hogy meggyógyult „immúnis” a koronavírusra, és nagyon erősnek érzi magát. Az elnök láthatóan fel van pörögve, a rendezvényen még néhány táncmozdulatot is bemutatott a Village People Y.M.C.A. című számára, ezt meg is örökítették:

Az amerikai közösségi médiában - ahogy az lenni szokott - erről is sokan megosztották a gondolataikat, a legtöbben amiatt háborodtak fel, mert Trump annak ellenére perdült táncra, hogy hétfőn átlépte a 215 ezret a koronavírus-járványban meghalt amerikaiak száma, ezzel az Egyesült Államok történetének egyik legszörnyűbb katasztrófájává téve az utóbbi hónapokat.

Trump korábbi megszólalásaiban is rendszeresen lebecsülte a koronavírus jelentőségét, és nem sietett az állami felkészüléssel sem, emiatt több politikus, köztük demokrata kormányzók is azzal vádolják, hogy személyileg is felelős azért, hogy ennyire súlyossá vált a járványhelyzet az Egyesült Államokban.

Mások azt jegyzeték meg, hogy a Y.M.C.A. a világ egyik legismertebb meleghimnusza, miközben Trump elnöksége alatt jó néhány visszalépés történt az amerikai melegjogok terén, Mike Pence alelnök pedig már a 90-es években is vitatott nyilatkozatokat tett a homoszexualitásról, mikor a szexuális beállítottságon alapuló diszkrimináció megtiltását akarta akadályozni.

(Mashable)