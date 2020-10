Koronavírus: 47 újabb áldozat, majdnem minden 4. teszt pozitív

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

1472 főre emelkedett a járványban Magyarországon elhunytak száma, miután 47 újabb áldozatot jelentett reggel az operatív törzs. Az idősebb áldozatok között van egy 49 éves nő is, akinek tüdőgyulladást, légzési és keringési elégtelenséget tüntettek még fel az alapbetegségek között (bár ez a koronavírus következménye is lehet), és van egy 50 éves férfi is, akinél magas vérnyomás, alkoholos májbetegség, heveny bronchitis van még feltüntetve.



Egy nap alatt 153-mal nőtt a kórházban kezelt koronások száma (összesen 2602-en vannak kórházban). Lélegeztetőgépre 233-an szorulnak, 11-gyel többen, mint egy napja.

A vasárnap jelentett rekordmennyiségű (majdnem 19 ezer) vizsgálathoz képest átlagos tesztszámról számoltak be hétfőn reggel (10 010).

Ami viszont egészen döbbenetes, hogy majdnem minden negyedik teszt (23 százalék) pozitív lett.

A WHO szerint ezt kellene 5 százalék alatt tartani, hogy azt lehessen mondani, hogy kontroll alatt van a vírus.

Így hiába a nem túl sok teszt, az új fertőzöttek száma magas, 2316.