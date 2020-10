Merkel be akarja záratni az éttermeket és kocsmákat, de az iskolákat nyitva tartaná

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Angela Merkel, német kancellár be akarja záratni az éttermeket és kocsmákat november 4-től, de az iskolák és óvodák nyitva maradnának, írja a Reuters a német Bild nevű lap alapján.

A lap értesülései szerint Angela Merkel egy olyan határozattervezetet fog előterjeszteni szerdán az állami vezetőknek, amiben a már említetteken túl azt javasolja, hogy 16 tartomány zárja be a fitnesz termeket, a kaszinókat, mozikat és színházakat, de a boltok nyitva maradhatnak amennyiben rendszeresen fertőtlenítik őket. Az éttermekből pedig csak elvitelre lehet majd ételt kérni.

A tervezet szerint a bezárt üzletek és éttermek pénzügyi segélyt kapnának a kormánytól, aminek a részleteit szerdán később közlik.

Merkel emellett azt is korlátozná, hogy csak egy háztartásban élők vagy maximum még egy háztartásban élők tartózkodhatnak együtt nyilvános helyeken. Aki ezt nem tartja be, az büntetésre számíthat, de azt még nem lehet tudni, hogy pontosan mire. Más háztartásban tölteni az éjszakát is csak akkor lehet majd, ha az feltétlen szükséges és semmiképpen sem nyaralás jellegű.

Németországban is rohamosan emelkedik a fertőzöttek száma, az utolsó adatok szerint egy nap alatt több mint 11 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Merkel kedden arról beszélt, hogy ha ilyen gyorsan emelkednek a számok, akkor könnyen lehet, hogy az egészségügyi rendszer eljut egy töréspontra.