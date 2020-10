A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Csak akkor szabad levenni, amikor az ember eszik-iszik - jelentette be az Operatív Törzs tájékoztatóján Kiss Róbert rendőr alezredes. Ugyanilyen szigorítást vezettek be nemrégiben Olaszországban is. Nálunk a szigorítás hétfőn lép életbe.