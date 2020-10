Nagyon rossz adatok, 700 kilométeres dugó és online klímasztrájk

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Nem enyhül itthon a járvány, egyetlen nap alatt 556 ember került kórházba.

Orbán Viktor szerint Nyugat-Európában zűrzavar van, és itt még istenes a helyzet, de a számok nem ezt mutatják.

700 kilométeres dugó Párizs körül, Thunberg online sztárjkol tovább.

Nagyon rossz adatokat közölt pénteken az operatív törzs: rekordszámú halálesetet jelentettek, és egyetlen nap alatt 556-tal nőtt a kórházban lévők száma. Ráadásul még mindig nem tesztelünk eleget: az elvégzett tesztek közül minden ötödik lett pozitív. Ez az érték nagyon magasnak számít, a WHO ajánlása szerint 5 százalék alatt kéne lennie a pozitív teszteknek ahhoz, hogy ellenőrzés alá lehessen vonni a járványt.

És bár a vírus továbbra is elsősorban az idősebb korosztályra veszélyes, a 65 elhunyt átlagéletkora ugyanis 72,66 év volt, de nem igaz, hogy a fiatalokra ne jelenthetne komoly veszélyt: pénteken jelentettek két 34 éves áldozatot is, egyiküknél pedig jelenleg nincs adat arról, hogy lett volna bármilyen alapbetegsége.

Orbán Viktor már áprilisban győzelmet hirdetne a járvány ellen: a miniszterelnök a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy december végén, január elején megérkezhet az első adag koronavírus elleni vakcina, nagyobb tömegekben pedig áprilisban olthatják majd be az embereket. A miniszterelnök beszélt még arról is, hogy „nálunk a helyzet még istenes”, és hozzánk képest sokkal rosszabb a helyzet Belgiumban, Hollandiában, Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban vagy Ausztriában. „Szóval kész zűrzavar, ami Európában uralkodik”- tette hozzá.

Ez azonban szinte biztos nem igaz: maximum a regisztrált esetek számában állunk jobban, mint a miniszterelnök által felsorolt országok, viszont nálunk köztudottan keveset tesztelnek, így ez az adat nem releváns. De például halottak számában, amiről Orbán korábban többször elmondta, hogy az irányadó adatnak tekintik, az említett országok közül csak Belgiumban volt rosszabb a helyzet az elmúlt hónap során, mint Magyarországon.

A rendőrség is ellenőrzi a kocsmákban és az éttermekben, hogy mindenkin van-e maszk: hétfőtől a vendéglátó- és a szórakozóhelyeken is kötelező a maszkviselés, maximum addig lehet majd csak levenni, amíg épp eszünk vagy iszunk. A szabály betartását pedig a rendőrség is ellenőrizni fogja országszerte.

100 ezerrel kevesebb magyarnak volt állása augusztusban, mint egy évvel korábban: a frissen kiadott KSH-statisztika (ami amúgy ellentmond egy nemrég megjelent KSH-statisztikának) szerint súlyos sebeket ejt a járvány a magyar gazdaságon.

Pikó András kórházba került a koronavírus miatt: a józsefvárosi polgármester október 27-én közölte, hogy elkapta a vírust, pénteken pedig azt, hogy állapota romlása miatt immár kórházban van.

Több újpesti focista is koronavírusos, köztük olyanok, akik már egyszer átestek a fertőzésen: még mindig keveset tudni arról, hogy min múlik, kiben mennyi időre alakul ki immunitás a vírussal szemben, de az UTE játékosainak esete mutatja azt, hogy akár egész rövid időn belül meg lehet kétszer is fertőződni.

Online klímasztrájk, hatalmas dugó

Komoly vihart kavart, hogy az USA-ban covid-gyógyszerként engedélyezték a remdesivirt

Van, ahol még mindig csodaszerként hivatkoznak rá, de közben a remdesivir több kutatásban is hatástalannak bizonyult, amelyikben meg nem, az olyan mérséklet hatást mutatott ki. A szerrel kapcsolatos aggályokat és furcsaságokat a Science összefoglalója nyomán mi is írtunk pénteken.

700 kilométeres dugó

A francia sajtó beszámolói szerint összeadva 700 kilométer hosszú dugó alakult ki a Párizs környéki régióban csütörtök este, amikor a közelgő lezárások miatt tömegek próbálták meg elhagyni a francia fővárost. A legalább egy hónapig tartó lezárások miatt sokan úgy döntöttek, hogy vidéken akarják inkább átvészelni ezt az időszakot.

Hamarosan kilencmillió fertőzött lehet az Egyesült Államokban

A vírusnak a világon leginkább kitett országban 8,94 millió fölé ment a regisztrált fertőzöttek száma, és mivel napi átlag 80 ezer körül van az új eseteké, vélhetően hamarosan át is lépik a kilencmilliós határt. És miközben az ország az elnökválasztásra készül, 21 államban döntött rekordot az új fertőzöttek száma csütörtökön, és több mint ezer ember halt meg a vírus következtében egyetlen nap leforgása alatt.

Greta Thunberg felfüggeszti a tüntetést a svéd parlament előtt

A klímaaktivista a svéd fertőzöttek számának növekedésével indokolta, hogy a pénteki tüntetéssorozatát ismét az online térbe helyezi át. Svédországban csütörtökön 3524 új esetet regisztráltak, ami rekordot jelent az országban. Thunberg márciusban, az első hullám idején szintén megszakította a heti tüntetéssorozatot, de szeptemberben visszatért a parlament elé.

Moszkvában november elején elkezdődhet a tömeges oltás

Az orosz fővárosban 2500 veszélyeztetett szakmájú embert, elsősorban tanárokat és orvosokat már beoltottak, és a városvezetés szerint elkezdték kiépíteni az oltóközpontokat, ahol akár már november első felében megkezdődhetnek a tömeges oltások. Az orosz vakcináról még mindig elég keveset tudni, a világ tudományos közvéleménye gyanakodva figyelte, ahogy tömeges tesztelés nélkül és nem világos fejlesztési sztenderdek mellett kezdték el alkalmazni az oltóanyagot. Oroszországban csütörtökön több mint 18 ezer új fertőzöttet regisztráltak, ami rekordot jelent.