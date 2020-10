A második hullám koronavírusosainak vállát nagyobb felelősség nyomja, mint az első hullámosokét

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A magyar egészségügy és a hatóságok mintha már elengedték volna, hogy a második hullámban ellenőrzés alatt tartsák azokat, akik elkapták a vírust.

Így az ő esetükben szinte csak a saját felelősségükön múlik, hogy megfertőznek-e másokat vagy sem.

Míg az első hullám alatt még a külföldről hazaért tünetmentes embereket is naponta ellenőrizte a rendőrség, addig ma már piros karanténlapot se kap mindenki, és telefonon se feltétlen érdeklődnek a kontaktokról. A házhoz kivonulós rendőrségi ellenőrzés is csak szúrópróbaszerű lett. Sőt, mire a koronavírusosok egyáltalán papírt kapnak arról, hogy fertőzöttek, már rég meggyógyultak - vagy épp, hogy még egyáltalán nem, ezért csak a saját benyomásaikon és felelősségükön múlik, hogy mikor döntenek úgy, hogy elhagyják a karantént.

Napokig találgatod, hogy mi bajod

Tavaszhoz képest most azért sincs egyszerű dolguk sem a háziorvosoknak, sem a potenciális koronavírusosoknak, mert nagyon könnyű összekeverni a tüneteket az őszi hónapokban gyakori megfázással és influenzával. A háziorvosok emiatt nem feltétlen rendelnek rögtön tesztet, főleg ha nincs kontakt személye a páciensnek.

Az egyén felelőssége már itt elkezdődik, ugyanis a tapasztalatok szerint az első tünetek észlelése és a teszteredmény megkapása között nagyjából egy hét telik el. Ez csak az alapeset, ha a mentőre is várni kell, vagy netán a háziorvosnak is könyörögni kell a tesztért, akkor máris megnyúlik az egy hét. Ez idő alatt semmi nem kötelezi a pácienst arra, hogy ne menjen emberek közé, hacsaknem a háziorvos javasolja. Ki az, akinek fáj a torka vagy fáradtnak érzi magát, ezért diagnózis nélkül rögtön a családot vagy a szomszédokat riasztja, hogy vásároljanak be neki, mert nem mer kockáztatni? Valószínűleg az influenzajárvány és a megfázásos időszak közepén nem sok ilyen van.

Adél tünetei például három hete kedden jelentkeztek először, de akkor még csak párat köhögött, ezért nem foglalkozott különösebben vele, nem is gondolta, hogy koronás lehet. A harmadik-negyedik napon már esténként a hideg is rázta, de csak szombatra jelentkezett a koronavírus egyik legjellegzetesebb tünete, a szag- és ízérzékelés elvesztése. Mivel úgy hallotta, hogy sok idő amíg a háziorvos által kiküldött mentő megérkezik, és a háziorvosa egyébként is Miskolcon volt, ő pedig Budapesten, ezért elment magánúton teszteltetni magát.

A teszt már másnap igazolta, hogy valóban koronavírusos, azonban az első tünetek megjelenése és a teszteredmény között eltelt egy teljes hét. Adél az első tünetek jelentkeztével még nem volt karanténba, hiszen nem tudta, hogy koronavírusos, találkozott egy barátjával és bevásárolni is eljárt. Gergely szintén sokáig csak megfázásra gyanakodott, amire oka is volt, ugyanis 20 fokban ment el strandolni, így a hektikusan jelentkező hőemelkedéseit is ennek tudta be. Számára is akkor vált világossá, hogy lehet, hogy koronavírusos, amikor elment a szag- és ízérzékelése. Gergelynek nincs háziorvosa, ezért ő is rögtön egy magánklinikára ment tesztelni, ami igazolta a fertőzöttségét.

Andrásnak nehezebb dolga volt, ugyanis ő bár rögtön gondolta, hogy koronás, mert az elmúlt hónapokban az már a harmadik betegsége volt, a háziorvosát erről nem volt könnyű meggyőznie. Andrásnál leginkább csak izomgyengeség, fáradtság jelentkezett, nem volt se láza, se konktakszemélye, ezért nem akarta a háziorvos tesztelni, hiába bombázta ezzel folyamatosan András. Négy-öt nap telt el úgy, hogy a háziorvosa végig csak megfázásra vagy influenzára gyanakodott, András viszont így is nagyon felelősségteljes volt.

Összesen hat nap eltelte után jelentkezett nála is a tipikus szag- és ízérzékelés elvesztése, ekkor kért tesztet a háziorvosa, a járványügyi központból pedig egy tüdőgondozóba irányították. Rá két napra meg is kapta az eredményt, tehát összesen 10 nap telt el az első tünetek és a teszt eredményének megérkezése között.

Zsuzsi is sokáig könyörgött a háziorvosának a tesztért, aki szintén csak más légúti megbetegedésre gyanakodott. Zsuzsinak az első tünete csak torokkaparás volt, ami annyira nem adott gyanakvásra okot, hogy még egy koncertre is elment. Akkor maradt otthon, amikor már hőemelkedése is volt. Már egy hete tartózkodott otthon önkéntes karanténban, mire a háziorvos rendelt neki tesztet, ami pozitív lett.

Teljesen az én felelősségemen múlt, hogy betartom-e a karantént

A tapasztalatok ott válnak igazán különbözővé, amikor a teszteredmény utáni egészségügyi intézkedésekről és hatósági ellenőrzésekről érdeklődünk alanyainktól. Akik most koronások, tavaszhoz képest kicsit jobban egyedül maradnak a betegségükkel, nem igazán vannak ellenőrzések, néha pedig még a tájékoztatás is elmarad arról, hogy mi a teendő. Valószínűleg már a rendőrség is szembesülhetett azzal, hogy nem tudják mindenkin rajta tartani a szemüket, ugyanis az Operatív törzs 27-i sajtótájékoztatóján Kiss Róbert rendőr alezredes azt mondta a lakosságnak, hogy

„tartsák be önkéntes jogkövetés keretében a házi karanténra vonatkozó szabályokat.”

Adél eredményét, aki magánban teszteltette magát Budapesten, elküldték a miskolci járványügyi központba, és onnan hívta fel az ügyintéző azzal, hogy karanténba kell menni a pozitív teszteredménye miatt. Csakhogy amikor Adél közölte, hogy Budapesten tartózkodik albérletben, akkor az ügyintéző azt mondta, hogy ebben az esetben át kell őt adnia a budapesti központnak, és majd ők keresni fogják. Adélt azóta se kereste senki, se járványügyi központ, se a rendőrség, piros papírt sem kapott, amit kirakhatott volna az ajtajára, hogy karanténban van. Arról is végül maguknak kellett dönteniük, hogy az Adéllal egy lakásban lakó testvére is karanténban maradjon otthon, bár ő nem produkált tüneteket.

Zsuzsit a teszteredménye után viszont rögtön kereste a rendőrség, alaposan ki is kérdezték, az volt a benyomása, hogy az első tünetek előtti 48 órát akarták igazán feltérképezni, bár a kontaktszemélyeinek az elérhetőségét nem kérték el. A járványügyi központból is felhívták, akiket meg is kérdezett, hogy nem kellene-e piros papírt kapnia az ajtajára vagy valamilyen határozatot a karanténról. Az ügyintéző erre azt válaszolta neki, hogy mivel együttmüködő, ezért erre nincs szükség, ami azért különös, mert ezt a papírt elvileg nem csak azoknak kellene kapniuk, akik nem beszámíthatóan viselkednek, hanem mindenkinek, aki fertőzött. Az ügyintéző azt is mondta, hogy a rendőrség nem fog minden nap kimenni ellenőrizni, hanem csak szúrópróba-szerűen. Hozzá végül nem is mentek.

Balázst, aki barátnőjével együtt egy augusztusi esküvőn kapta el a koronavírust, keresték a rendőrök telefonon, de utána senki nem ellenőrizte, hogy betartja-e a karantént, erről szóló papírt sem kapott.

„Úgy éreztem, hogy teljesen az én felelősségemen múlik, hogy betartom-e a karantént, de el tudom képzelni, hogy aki tudatlanabb vagy csak szimplán nem érdekli, hogy megfertőz-e másokat, az simán eljárkál otthonról. Ha legalább lenne kinn egy papír az ajtón, hogy fertőzött van, akkor legalább a szomszédok tudnák minimálisan ellenőrizni, hogy ne lehessen szabadon kimászkálni” - magyarázza.

Kutyát sétáltatni például ő is lejárt, de igyekezett olyan helyet választani, ahol nem találkoztak emberekkel.

Gergelyt, akinek nincs háziorvosa, ezért magánklinikán teszteltette magát, senki nem kereste, pedig számított a hatóságok hívására. Azt is a neten kereste ki, hogy tíz napig kell karanténban maradnia, de például arról fogalmuk sem volt, hogy a három lakótársa most ebben az esetben mit csináljon, ők is karanténba kerültek-e.

„Le kellett bokszolnom a lakótársaimmal, hogy ők is maradjanak otthon karanténban, de valahogy azt éreztük, hogy nincs komolyan véve ez az egész, ezért 2-3 nap után újra bejártak dolgozni” - magyarázza.

Fogalmam sem volt, hogy fertőző vagyok-e még

A koronavírussal fertőzöttek számára a másik nagy kérdés az, hogy pontosan mikor is van vége a karanténnak, mikortól lehet újra emberek közé menni. A karantén elhagyásának nem feltétele a negatív teszt, egyszerűen csak le kell telnie a tíz napnak. Csakhogy van, aki már körülbelül addigra meggyógyul, hogy megjön a teszteredménye, mégis utána tíz napot még karanténban kell maradnia, de olyan is van, akinek a tíz napon is túlnyúlik a betegsége, olyankor meg jön a kérdés, hogy akkor most mi legyen? Itt újra az egyéni felelősség lesz a döntő, hogy ki-mikor érzi úgy, hogy nem lesz baj abból, ha kimozdul otthonról.

Adél a miskolci háziorvosát hívta fel, hogy megtudja jogilag meddig kell karanténban lennie, aki azt felelte, hogy igazából akkor hagyhatná el a karantént, ha erre a Nemzeti Népegészségügyi Központtól kapna engedélyt, de ez nem fog megtörténni, ezért 10 nap karantén plusz 3 tünetmentes nap után mehet, ahova akar. Csakhogy Adélnak még azután is voltak enyhe tünetei, miután letelt a 13 nap.

„Azt érzem, hogy meggyógyultam, de még mindig nem vagyok benne biztos, hogy még fertőzöm-e vagy sem. Már a parkba le mertem merészkedni, de még mindig a saját felelősségemnek érzem, hogy ne menjek boltba vagy piacra” - mondja.

Gergelynek viszont bőven túlmutatott a karanténidő a tünetein, ezért amikor már jól volt, a karantén utolsó napjaiban lejárt boltba. András szintén hasonlót tapasztalt, az ő tünetei október 5-én jelentkeztek, és nagyjából el is múltak a tesztelés idejére október 14-re, miközben hivatalosan karanténban kellett maradnia október 23-ig.

Zsuzsi esetében már rég lejárt a 10 napos kötelező karantén, de még mindig köhögött, nem érezte jól magát. A háziorvosa végül tüdőröntgenre is elküldte, ahol újabb tesztet csináltak neki, ami szintén pozitív lett. Összesen negyven napot töltött karanténban, mire a harmadik tesztje negatív lett. Csakhogy ez egyáltalán nem minden háziorvoson keresztül érhető el. Balázs például hiába könyörgött tesztért, a háziorvosa azt válaszolta, hogy erre nincs kapacitás. Ugyanakkor Balázs, aki masszőrként dolgozik, csak akkor tudott visszaállni munkába, ha negatív tesztet mutat fel a munkahelyén, ezért végül magánban kellett elintéznie.

Az emberek, akikkel beszéltük valószínűleg kellően felelősségteljesek és óvatosak voltak, mert egyikük sem tudott arról, hogy a betegségük alatt bárkit is megfertőztek volna. Az viszont már más kérdés, hogy mindenki ennyire óvatos-e.