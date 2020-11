Több száz embert mészárolhattak le a polgárháború szélére sodródott régióban Etiópiában

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Az Amnesty International jelentése szerint több száz embert ölhettek meg az Etiópia északi részén kitört konfliktusban. A BBC összefoglalója szerint a szemtanúk arról beszéltek, hogy a mészárlásokat a Tigrayi Népi Felszabadítási Fronthoz (TPLF) hűséges harcosok követték el, ugyanakkor a TPLF tisztviselői tagadják, hogy közük lenne a gyilkosságokhoz.

Fotó: EDUARDO SOTERAS/AFP

A régió november elején sodródott a polgárháború szélére, amikor a tavalyi Nobel-békedíjas etióp miniszterelnök, Abij Ahmed lekapcsolta az internetet az ország észak-keleti részén fekvő Tigray szövetségi államban, és bejelentette, hogy rendkívüli állapotot hirdetett, illetve utasította a hadsereget, hogy állítsák helyre a rendet. A konfliktus előzményeiről pár napja részletesen is írtunk.

Azóta tartanak a harcok a kormányzati erők, illetve a helyben rendkívül befolyásos TPLF harcosai között, de pontos információkhoz nehéz jutni, mert se a telefonvonalak, se az internet nem működik a régióban. Ha az Amnesty jelentését hivatalos források is megerősítik, akkor ez lehetett az első civilek ellen elkövetett tömeges gyilkosság a konfliktus kitörése óta. A harcok hatására több ezren menekültek már át a szomszédos Szudánba.

Az Amnesty jelentése szerint arról rendelkeznek információkkal, hogy számos, akár több száz embert ölhettek meg Mai-Kadra városában november 9-én. A nemzetközi emberi jogi szervezet szerint a mészárlásról fényképeket, illetve videókat kaptak, melyek valódiságát igazolni tudták. Az Amnesty szerint a felvételek alapján az áldozatok olyan dolgozó emberek lehettek, akik nem vettek részt a fegyveres harcokban.

A szervezet kitért arra is, hogy a szemtanúk vágóeszközök, így kések és macheték által ejtett sebekről beszéltek. Volt, aki azt mondta, hogy a támadást a TPLF-hez hű helyi erők követték el, miután vereséget szenvedtek a kormányhű katonáktól.

Az ENSZ közben azt közölte, hogy több százezer ember segélyezése került veszélybe a régióban a konfliktus miatt.

Csütörtökön Abij Ahmed miniszterelnök videós üzenetben jelentette be, hogy sikerült „felszabadítani” Tigray nyugati részét a TPLF ellenőrzése alól. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a kormányhű hadsereg katonái is találtak arra utaló nyomokat, hogy a TPLF erői kegyetlenségeket követtek el a helyi civilekkel szemben.