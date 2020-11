Amerika dilemmája: bekasztlizni a főgórét

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Bár Donald Trump még mindig a tagadó fázisban van, minden valószínűség szerint elbukta az amerikai elnökválasztást, így a pozíciójából fakadó törvény előtti védettsége le fog járni, amint január 20-án – így vagy úgy, de – elhagyja a Fehér Házat.

A nagy kérdés az lesz, hogy büntetőeljárás alá vonható-e. Egyelőre keveset tudni arról, hogy az ügyészek hogyan nyúlnának a hátrahagyott bizonyítékokhoz, ha egyáltalán vádat akarnának emelni.

A Trump elleni vádemelés hatalmasat szólna, ugyanakkor kockázatos lehet a vádlottak padjára állítani egy volt amerikai elnököt. A megválasztott elnök, Joe Biden elnökségét beárnyékolná ez a vita, és feldühítené Trump követőit is. Trump már eleve régóta a baloldali gyűlölet és a szelektív igazságszolgáltatás áldozataként tetszeleg, és sok híve egyetértene vele, bármilyen erős bizonyítékok alapján is folyna ellene büntetőeljárás.

De a kérdést megfordítva is felmerül egy probléma: ha az ügyészek arra jutnának, hogy egyértelmű és meggyőző bizonyítékot találtak Trump bűnösségére, akkor a büntetőeljárás elmulasztása arra ösztönözhetné a jövő elnökeit, hogy a legrosszabb ösztöneikre hallgatva megszegjék a szabályokat és a törvényt, hiszen az Egyesült Államok nem tudja őket elszámoltatni. Aki elnökké válik, onnantól too big to fail, és ez Trumpra is vonatkozna, aki 2024-ben újból elindulhat az elnökségért.

Ez az USA dilemmája: olyan ország akarnak-e lenni, ahol az új elnök lecsukatja az elődjét, vagy olyan, ahol egy bukott elnök is a törvények fölött állhat.

Fotó: SAUL LOEB/AFP

Trumpot egy ideje nagyon nyomasztja, hogy bűnvádi eljárás indulhat ellene, a retorziótól félve is küzd ennyire eszeveszetten a hatalomban maradásért – állítja Michael Cohen, aki egy évtizedig volt Trump bizalmasa, tanácsadója, ügyvédje és problémamegoldója, és sok kényes sztori eltussolásában volt szerepe, amíg 2018 végén 3 év börtönre nem ítélték. Cohen a Vice-nak azt mondta: „A vereség ezen a választáson a cégei végének kezdetét és a vagyonának elvesztését jelentheti. Ez börtönbüntetést jelenthet neki, a családtagjainak és a Trump Org egyes vezetőinek.”

Lenne igény az igazságszolgáltatásra

Kamala Harris volt ügyész, Joe Biden leendő alelnöke szerint Trumpnak abszolút vád alá kellene kerülnie, miután elhagyja az elnöki széket. Harris egy demokrata előválasztáson azt mondta, egy független főügyésznek kellene döntenie erről, de szerinte bármilyen tisztességes gondolkodású tisztviselőnek csak egy lehetősége lehet: elindítani az eljárást.

Biden augusztusban óvatosabban fogalmazott: azt mondta, nem utasítja a leendő főügyészét arra, hogy Trump után nyomozzon, de nem is fogja az útját állni. Jelezte, hogy tisztában van azzal, hogy Trump vád alá helyezése megrázhatja az országot, de szerinte „nem nagyon… jó a demokráciának, ha volt elnökök elleni büntetőeljárásról beszélnek”.

Fotó: Jim Watson/AFP

Csakhogy lehet, hogy az ügy független lesz a Biden-kormányzat akaratától: Cy Vance manhattani kerületi ügyész már vizsgálja Trump pénzügyeit, és ha állami szinten vádat emel, annak semmi köze nem lesz az amerikai Igazságügyi Minisztérium által esetlegesen benyújtott, szövetségi vádemelésekhez.

Vance csapata a bírósági beadványokban jelezte, hogy mélyen beleássa magát Trump pénzügyeibe, és egészen a Legfelsőbb Bíróságig elmentek, hogy Trump adóbevallásait és egyéb pénzügyi nyilvántartásait felülvizsgálhassák. Barbara McQuade, Detroit volt szövetségi főügyésze szerint Trumpot leginkább ebben a manhattani eljárásban fenyegeti büntetőper. New York főügyésze, Letitia James ettől függetlenül vizsgálatot indított Trump pénzügyeit illetően, és amit talál, azt átadhatja Vance-nek is.

Nem csak az elnökségéről, a jövőjéről is szavazhattak

A banki csalással és adócsalással is gyanúsított Cohen korábban vádalku részeként eskü alatt vallotta, hogy Trump utasítására fizetett le nőket, hogy hallgassanak a Trumppal folytatott viszonyukról, és azt is állította, hogy a Trump család adóelkerülés és biztosítási csalás céljából babrált a cégei tényleges értékével. Cohen szerint Trump politikai bukása üzleti, pénzügyi bukással jár együtt, és lehet, hogy a szabadságának is befellegzett.

Michael Cohen, Donald Trump korábbi ügyvédje 2018. december 12-én. Fotó: Craig Ruttle/AP

Több mint 1000 volt ügyész nyílt levélben jelezte, hogy szerintük Robert Mueller volt különleges tanácsos zárójelentése elég bizonyítékot tartalmaz ahhoz, hogy szövetségi vádat emeljenek Trump ellen az igazságszolgáltatás akadályozása miatt.

Volt ügyészek és jogi szakértők a Vice-nak azt mondták, Trump ukrajnai botránya, ami a tavalyi, elbukott impeachmenthez vezetett, bizonyítékokkal szolgálhatott arra, hogy megszegte a kampányfinanszírozási szabályokat, és tanúkat próbált befolyásolni. Mégis, az ügy kényessége és nagy hordereje miatt valószínűleg csak akkor indítanának eljárást, ha sziklaszilárd bizonyítékuk lenne. (Ez nem jelenti, hogy a vád nem volt megalapozott, de az amerikai politikai erőviszonyok miatt Trump megúszhatta az eszámoltatást.)

Törvények sorát szeghette meg

Az Intercept gyűjtése szerint Trumpot – akiről kiderült, hogy szinte semennyi adót sem fizetett – adócsalás mellett banki és biztosítási csalásért, is elővehetnék. Vance ugyanis vizsgálja, hogy Trump hamis adatokat adott-e meg a pénzügyi helyzetéről a biztosítóknak és bankoknak, hogy alacsonyabb díjat kelljen fizetnie, és kisebb kamatokra kapjon hitelt.

Emellett a kampányfinanszírozási törvény megsértéséért, vesztegetésért és az igazságszolgáltatás akadályozásáért ítélhetik el, ha a vádak megalapozottak.

Van olyan szakértő, aki szerint Trumpot a katasztrofális járványkezelése és az álhírek terjesztése miatt gondatlanságból elkövetett emberöléssel is megvádolhatnák, de ez erősen vitatott.

Sőt, még az impeachmentet is lefolytathatják ellene, ugyanis az nincs megszabva, hogy csak hivatalban lévő elnök ellen lehet ilyet indítani, és ha ezúttal bűnösnek találnák, soha többé nem viselhetné az elnöki címet.

Pardon, még valami!

Sokan arra számítanak, hogy Trump megpróbálhat az elnöki kegyelem mögé bújni. Ezt úgy tudná megtenni, ha lemondana az elnöksége vége előtt, és a hátralévő, rövid időre átadná a helyét Mike Pence alelnöknek, aki ezután gyorsan kegyelmet adhatna neki.

Mike Pence és felesége, Karen Pence hallgatja Donald Trumpot, amint a választás éjszakáján, november 4-én bejelenti a győzelmét, noha nem ő nyert. Fotó: Mandel Ngan/AFP

Richard Nixon gyakorlatilag ezt az utat választotta, miután a Watergate-botrány miatt elbukott, és a börtön fenyegette: lemondott, az utódja, Gerald Ford pedig kegyelemben részesítette.

A szövetségi kegyelem viszont nem nyújtana védelmet Trumpnak azok ellen az állami vádak ellen, amikkel Vance csapata fenyegeti az elnököt.

De Trump úgy is dönthet, hogy kegyelemben részesíti a rokonait és a szövetségeit, hogy legalább ők védve legyenek a szövetségi vádemelésektől. Sőt, még az is lehet, hogy magának adhat kegyelmet, ez ugyanis alkotmányjogilag nem tiszta terep, úgyhogy megpróbálhatja. Ahogy annyi mindent, amit Trump eddig elkövetett, ezt sem próbálta még soha senki.

És van még egy furcsa lehetőség, amit Trump október lengetett be: „El tudnád képzelni, hogy veszítsek? Nem fogom olyan jól érezni magam. Talán el kell hagynom az országot, nem tudom.”

Egy dolog felől nincs sok kétség: akármi is történik ezután, biztos, hogy nagyot fog szólni.