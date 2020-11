Random számok

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Kissé kuszává váltak a hivatalos koronavírus-statisztikák Magyarországon:

a halálozások számának például az ápolásra szorulók számát kéne követnie, de a múlt héten ezek az adatok megmagyarázhatatlanul szétváltak egymástól;

ma pedig már az elvégzett tesztek, illetve az új fertőzöttek számáról szóló adatok között is megszűnt minden, épp ésszel felfogható kapcsolat.

A járványhelyzet közben Európa-szerte romlik, de különös mellékhatásként ettől megjött a németek humora.

Viszont nagyon jó hírek jöttek a Moderna vakcinájáról!

Világrekord!

A hivatalos szervek által közölt hivatalos statisztikák szerint vasárnapról hétfőre több fertőzöttet sikerült azonosítani, mint ahány tesztet végeztek. Az elmúlt hetekben is kiugróan magas volt a pozitív tesztek aránya, de 107 százalékos pozitív arányra minimális matematikai és járványügyi ismeretekkel senki se számíthatott. De nekünk összejött! Az Operatív Törzs által közölt adatok szerint egy nap alatt 6098 teszttel 6495 új fertőzöttet azonosítottak.

Adódna erre egy egyszerű magyarázat, bár túl jó fényt az se vetne a magyar hatóságokra: a tesztek átfutási ideje nem egy nap, vagyis az új fertőzöttként azonosítottaktól ki tudja, mikor vettek mintát. Ez lényegében azt jelentené, hogy hónapok óta önmagukban nem a valós képet tükröző, egymással pedig összevethetetlen adatokat közölnek. Müller Cecília tisztifőorvos végül más magyarázatot adott a történtekre: hibáztak.

A számokkal amúgy sem stimmel valami

És ennek már a múlt héten mutatkoztak jelei. A hivatalos számok alapján Magyarországon nagyon furcsa görbét rajzol a járvány: a múlt héten úgy torpant meg a halálozások számának növekedése, hogy közben más, a halálozással elvileg együtt mozgó statisztikai mutatók, példéául a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen levők száma meredeken emelkedett. Logikus, hogy előbb a kórházban ápoltak számának kéne csökkenie, mielőtt a halálozások száma is csökkenésnek indulhatna. Erről persze mit sem tudnánk, ha Haszán kolléga nem vezetne külön táblázatokat a kormányzat amúgy a nyilvánosan közzétett formájában teljesen értelmetlen, statisztikának nem nevezhető számhalmazaiból.

Hogy ezek alapján mennyi jelentőségük lehet a hivatalosan közölt adatoknak, azt tán maga Müller Cecília se tudja. Mindenesetre álljon itt, hogy hivatalosan 93 újabb halálos áldozata van a járványnak, ezzel már 3190 magyar halt bele a koronavírus-fertőzésbe.

Ha már a random számoknál tartunk, vegyük mellé miniszterelnök úr közlését arról, hogy csaknem kétszer annyi, 13049 „covidos betegek ellátására alkalmas” kórházi ágy van szabadon, mint ahány (aznap 7013) koronavírusos beteget ápolnak. Bárcsak az ágyak gyógyítani tudnának! De nem tudnak, az intenzív terápiára szoruló covidos betegeket ellátni képes személyzetből meg közel sincs annyi, amennyi ágyat fel lehet szabadítani. Ha orvosból nincs is elég, katonából jut a kórházakba is. A honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint hétfőtől 93 kórházban segítik katonák „az egészségügyi feladatok ellátását”. Müller Cecília ezt később annyiban módosította, hogy azért nem bakák fognak mostantól gyógyítani, ők csak az adminisztrációban, logisztikában segítenek.

Boris Johnson újra karanténban

A brit miniszterelnök ugyan már a járvány első hullámában átesett a fertőzésen, de most mégis újra önként karanténba vonult, mert csütörtökön találkozott a később fertőzöttnek bizonyult konzervatív képviselővel, Lee Andersonnal. Magyarországon Dr. Merkely Béla, a Semmelweiss Egyetem rektora kényszerült karanténba vonulni egy közeli hozzátartozója megbetegedése miatt. Pikó András józsefvárosi polgármester viszont vasánrap elhagyhatta a kórházat, ahova október 30-án került, három nappal azután, hogy pozitív lett a tesztje.

Ausztriában keddtől egész napos kijárási tilalmat léptetnek életbe a járvány megfékezésére, és Németországban is újabb korlátozásokra készülnek: még a magánrendezvényeket is erősen korlátoznák, és az iskolákban is kötelezővé teszik a maszkviselést. Németország egy váratlan fegyvert, a legendás német humort is bevetette már a vírus elleni küzdelemben. És amire végképp nem számíthattunk, a vicc kivételesen viccesre is sikerült! Legyenek önök is hősök!

Van, ami még a német humor feltámadásánál is jobb

Mégpedig az, hogy a Moderna – a Pfizer és a BioNTech vakcinájához hasonlóan új eljáráson, mRNS-en alapuló – vakcinája még a vetélytársakénál is hatékonyabb a klinikai tesztek szerint. Tájékoztatásuk szerint a 30 ezer önkéntes bevonásával zajló tesztek alapján 94,5 százalékban bizonyult hatékonynak, a tesztek során a hatóanyaggal beoltottak közül mindössze öten fertőződtek meg koronavírussal. Ráadásul a Moderna által fejlesztett vakcina egy sima hűtőben is eláll harminc napig, nem kell cseppfolyósított gázban tárolni.

Hosszú covid

Már a járvány első hónapjaiban érkeztek aggasztó beszámolók olyan fertőzöttekről, akiknél az istennek nem akartak múlni a betegség tünetei. Mostanra már teljesen elfogadott tény, hogy a koronavírus sokaknál krónikus tüneteket mutat, legyen szó fáradékonyságról, vagy a fertőzésben tönkrement szervekről. Egy friss ír kutatás szerint a gyógyultnak minősített betegek fele hetekkel a betegség után is fáradtságot érez.

Podcast!

A hétvégén indult a Pozitív, a 444 podcast-sorozata, melynek első részében Csurgó Dénes Varrgha Dóra orvostörténésszel és Müller Viktor biológussal beszélgetett arról, hogy hogyan alakulhat át a világ a koronavírusjárvány után.