A súlyosan fertőzött Csehországban már kevesebb covidos van kórházban, mint nálunk

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Csehország volt októberben az egymilló főre vetített új fertőzöttek terén és népességarányos halálozásban is az EU messze legrosszabbul teljesítő országa. A jelek szerint mostanra túl vannak a járvány őszi hullámának tetőzésén.

Ehhez szigorú intézkedéseket hoztak, még október elején távoktatásra tértek át az iskolák (még az alsósokat sem engedték vissza az őszi szünetről), bezártak a szórakozóhelyek, a bárok, vendéglők, leállították a sport és kulturális rendezvényeket, korlátozzák a szabad mozgást napközben is, csak az alapdolgokat árusító üzletek vannak nyitva október 22-e óta.

A járvány terjedési mutatója, az a bizonyos R érték a legfrissebb adatok szerint már 0,6-ra csökkent. Andrej Babis kormányfő október közepén jelentette még ki, hogy ha a reprodukciós szám az akkori 1,5-ről 0,8-ra csökken, a hatóságok mérlegelni fogják az óvintézkedések fokozatos lazítását. Ebben egyelőre óvatosak, első lépésben szerdától visszaengedik az első és második osztályosokat az iskolákba.

Csehországra - Ausztria mellett - a magyar kormány is figyelt. Orbán Viktor még szeptember 27-én a Tényeknek adott interjúban azt mondta, hogy „az egyetlen hely, amit nem értek pontosan, az Csehország, ahol elvadult állapotok vannak, és elszabadultak valahogyan a számok. Erre figyelnünk kell”.

Amikor Orbán Viktor felhívta a figyelmet - az addig általa a járvány ellen példásan védekező V4-ek közé sorolt, ezért beutazási kiskaput is kapó - Csehországra, akkor ott 820-an voltak kórházban, 187-en közülük intenzíven vagy lélegeztetőn volt, aznap 16-an haltak meg.

Ezek a számok folyamatosan romlottak, a legtöbb, coviddal összefüggő halálesetet november 3-án regisztrálták, 252-t, azon a héten többször is 200 fölött volt az áldozatok száma. Mostanra a novemberi rekordérték felére csökkent a napi halálozások száma, vasárnap 135-en, hétfőn 110-en hunytak el.

Az új fertőzöttek száma is elképesztően magasra emelkedett, 15 ezer fölötti számot jelentettek kétszer is, először október 27-én, majd november 4-én is. De ehhez érdemes tudni, hogy ezeken a napokon 47 ezer, illetve 45 ezer tesztet végeztek, ebből találtak ilyen sok covidost. (Magyarországon 28 715 az elvégzett tesztek napi csúcsa.) Hétfőn már csak 5409 covidos találtak Csehországban, míg nálunk 5203-at.



Csehországban komolyan aggódtak amiatt, hogy összeomlik az egészségügy, tábori kórházakat is beállítottak a koronások kezelésére, és külföldről kértek segítséget. Eszközök és orvosok is érkeztek, Magyarország is adott 150 darab lélegeztetőt. Kórházban a legtöbben november 3-6. között voltak, több mint 8200-an. Azóta megindult a csökkentés, most 6868 covidost ápolnak cseh kórházakban. Nálunk viszont még emelkedőben van a kórházi ápolásra szoruló koronások száma, 7477-en vannak most. Kásler Miklós ma az Inforádióban azt mondta, hogy december tizedikén 27-30 ezer infektológiai kórházi ágyra lesz szükség. Ami egészen hihetetlen nagy szám a csehországi 8200-as csúcshoz képest, igaz a magyar kormány jóval később és sokkal enyhébb szigort használva lépett. A magyar kormány ezek szerint azzal számol, három héten belül megnégyszereződik a kórházban kezelt koronások száma.

Kásler szintén december 10-ére 5 ezer intenzív ágy kiállítását tartotta szükségesnek. A csehek közölnek adatot arról is, hány súlyos állapotban lévő koronás van kórházban: 1244 volt a legtöbb november 3-án. Itt sokkal lassabb a csökkenés, de most már csak 1008 intenzíven vagy lélegeztetőn lévő koronást jelentettek. Nálunk intenzíves adatokat nem publikálnak, lélegeztetőn 576-an vannak. Ennek 9-szerezésére készül három héten belül Kásler.