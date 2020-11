Hétvégi olvasnivaló fellógatás előtt álló politikusokkal

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt mindenkinek, ez a hétvégi hírlevelünk a hét legjobb anyagaival!

NYAKLÓVÁ TETT UNIÓ

Az elmúlt napok legfontosabb bel- és külpolitikai eseménye egyaránt a magyar és a lengyel kormány, illetve a velük szemben álló összes többi tagállam kardozása volt. Ezt a 444 olvasói páholyból figyelhették, köszönhetően Magyari Péternek a magyar mezőnyből kiemelkedő, saját uniós forrásokra is támaszkodó tudósításának. Az EU-s támogatások ellenőrzésére kitalált jogállamisági mechanizmus a két illiberális kormány mumusa lett, és mostanra világossá vált, hogy Orbán és Kaczyński akár az egész unió koronavírus miatti gazdaságélénkítő csomagját is megvétózná, csak hogy elkerülje. Az Európai Néppárt azt állítja, hogy meg tudja győzni tagpártját, a Fideszt.

Fotó: Emmanuele Contini/NurPhoto

A nagy tétekben játszott politikai meccseket ezekben a cikkekben lehet végigkövetni:

Hétfő: Most durvul el igazán a magyar és a lengyel kérdés Európában

Kedd: Köröz egy ötlet, hogyan vághatna vissza az EU Orbánéknak

Csütörtök: Varga Judit a belga és a dán jogállamiság miatt aggódott, amikor megerősítette a magyar vétót

Pénteken pedig a miniszterelnök bejelentette, hogy mintegy 900 milliárd forintnyi külföldi hitelt vesz fel az ország, amit korábban az ördög, sőt ami még rosszabb, a Gyurcsány eszközeként írt le. Ebben a cikkben előszedtük a kormányfő nyilatkozatait az ország eladósításáról, és elég áprilisig visszamennünk, hogy ebbe az Orbán-idézetbe botoljunk a költségvetési hiányról: „később majd fellógatják” azokat, akik most elengedik a hiányt. Aki most „nyakló nélkül él azzal a lehetőséggel, hogy eladósodjon (...), az néhány hónap múlva, amikor túl leszünk a válság első nagy hullámain, felakasztva találja magát, ott fogják egy dróton rángatni a hitelezők meg a spekulánsok”.

EGY CSÓNAKBAN KÁROLLYAL

Az életünket azonban továbbra is a járvány mindennapos következményei határozzák meg. Szily László tavaszi trilógiájában egy Károly nevű koronás beteg fordulatos kórtörténetét mesélte el, hogy aztán egy újabb fordulattal kiderüljön, hősünk továbbra is szenved a betegség utóhatásaitól, olyannyira, hogy a szerzővel közös horgászás közben is rosszul lett.

Károly visszatér: „Az egész napom kuka, gyenge vagyok, mint az őszi légy” - Az új cikk elején ott vannak a linkek a korábbi részekre, azokat is érdemes elolvasni, ha valaki részletes leírást szeretne a betegség lefolyásáról.

CUMI

Cummings a sarokban Fotó: STEFAN ROUSSEAU/AFP

A fenti, maga módján szenzációs kép főhőse semmiképpen nem a miniszterelnöki rezidenciát átvevő Boris Johnson, hanem a mindenkitől elkülönülő, az ünnepélyes alkalomra szürke pólóban érkező Dominic Cummings a jobb sarokban.

Cummings megy: rettenetes légkör, férfiklubhangulat, elégedetlen menyasszony és hát mögé dobott kézigránát - Horváth Bence igazi hétvégi olvasgatós cikket írt a napokban megbukott miniszterelnöki tanácsadóról, a sokszor sötét úrként vagy gonosz zseniként bemutatott háttéremberről, akinek a Brexitben - és így az európai történelemben - játszott kulcsszerepéről Benedict Cumberbatch főszereplésével készült roppant szórakoztató, bár sok sebből vérző film.

HŐS VAGY BOLOND?

Fotó: US MARSHALS

Csinálná a forradalmat - Egy másik portrécikket is ajánlok, amelynek főszereplője az Észak-Korea népének felszabadításáért küzdő önjelölt forradalmár, Adrian Hong, aki körözése alatt mesélte el a történetét a New Yorkernek. Hongot könnyen hihette ártalmatlan fantasztának bárki, amíg csak különféle egyesületeket hozott létre világszerte a nemes cél érdekében, de aztán elkezdett segítséget nyújtani disszidenseknek, majd része volt abban az akcióban is, amelyben Kim Dzsongun meggyilkolt testvére, Kim Dzsongnam fiát menekítették ki. A csúcsra akkor ért, amikor játékpisztolyokkal rajtaütött Észak-Korea madridi nagykövetségén, méghozzá sikerrel.

POZITÍV

Nagyon örülünk, hogy múlt szombaton elindult a koronavírus utáni világról gondolkodó podcast sorozatunk Csurgó Dénes műsorvezetésével, ma jön a folytatás.

Látjuk már a koronavírus-járvány végét? - Az első adásban orvostörténész és biológus vendégünkkel beszélgettünk arról, mikor és hogyan fejeződik be egy járvány.