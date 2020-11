George Clooney szerint Orbánék hazudnak

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

„Orbán propagandagépezete hazudik, pont” - válaszolta George Clooney amerikai filmszínész a magyar kormánymédia vádjaira, melyek szerint csak azért kritizálta egy tévéinterjúban Orbán Viktor rendszerét, mert Soros György befolyása alatt áll. Clooney az ügynökén keresztül elmondta, életében egyszer találkozott Sorossal Györggyel egy ENSZ-tanácskozáson, ami a menekültválságról szólt, Soros fiával pedig egy davosi rendezvényen futott össze.

„Ebben ki is merül a kommunikációm Soros Györggyel”

- írta közleményében, majd kitért arra is, hogy Soros György nemcsak a szegényeknek és a menekülteknek nyújt támogatást, hanem Orbán Viktort is ösztöndíjjal támogatta a rendszerváltás idején, ráadásul az Orbán-kormány is fogadott el tőle támogatást „a régi szép időkben, amikor Orbán Viktor kiállt a kommunizmussal szemben”.

„Ami korábbi megjegyzéseimet illeti, szégyellném magam, ha nem szólalnék fel nyilvánosan az efféle a tekintélyelvűség ellen, amelyben az Orbán-rezsim az ellenőrzése alá vonja a médiát, a cégeket drákói adószabályoknak veti alá, elhallgattatja a szabad sajtót, csak az ő engedélyükkel fotózható a drótkerítésük, démonizálja a jogfosztottakat, és a szélsőjobb felé kacsintgat. Mintha 1956 soha nem történt volna meg, amikor a világot elárasztották a szovjet uralom elől menekülő magyar menekültek.”

Clooney egyébként azt írta, szereti Magyarországot, többször járt is itt, még akkor is, amikor Magyarország a Szovjetunió és a keleti blokk szétesése utáni demokratikus átmenet példaországa volt. „Várom a napot, amikor Magyarország újra rátalál arra, ami egykor volt” - zárul a közlemény. (Telex)