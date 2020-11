Nők az élvonalban: Joe Biden több miniszterjelölésével is történelmet ír

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Emily Murphy hétfőn úgy döntött, hogy Joe Biden tűnik az amerikai elnökválasztás győztesének. Ez már vagy két hete így tűnik, de hogy ez most egy amúgy szürke és unalmas hivatalt, a szövetségi közbeszerzésekért és ingatlanmenedzsmentért felelős Általános Szolgáltatások Hivatalát vezető bürokratának is szemet szúrt, annak van jelentősége:

Murphy megnyilatkozása, és az, hogy döntésével felszabadította azokat a központi forrásokat, amit a győztes elnökjelölt az átadás-átvétel bonyolult és költséges folyamatára fordíthat, a Trump-kormány első hivatalos gesztusa a november 3-i elnökválasztás végeredményének elismerésére.

Trump ettől még Trump

Hogy ez mekkora mérföldkő, azt talán mindennél jobban jelzi, hogy maga Donald Trump is tweetelt róla. Az elnök tweetjében ugyan odáig nem ment el, hogy beismerte volna a vereségét, sőt, a harc folytatását ígérte. De, mint írta „országunk legjobb érdekében azt javaslom, hogy Emily és a csapata tegye, amit tennie kell a kezdő lépések terén, és ezt megüzentem a saját csapatomnak is”.

Amire Murphy sietve közölte, hogy ő azán nem Trump utasítására gondolta meg magát. „Függetlenül hoztam meg a döntésemet a törvények és a rendelkezésre álló tények alapján” - közölte. Tények alatt valószínűleg arra gondolhatott, hogy hétfőn, bejelentése előtt nem sokkal a michigani hatóságok hitelesítették az elnökválasztás eredményét az államban, hivatalossá téve Joe Biden ottani győzelmét. Ezt Trump a legváltozatosabb módokon igyekezett megakadályozni. Például nyolcszázezer, javarészt fekete detroiti szavazó szavazatának érvénytelenítésével, majd ennek kudarca után azzal, hogy a helyi republikánus törvényhozás a választás eredményét teljesen figyelmen kívül hagyva hirdesse ki őt győztesnek.

Murphy döntésével tehát hivatalosan is kezdetét veheti az átadás-átvétel folyamata, és ami talán ennél is fontosabb, Biden és stábja végre hozzáférhet a napi hírszerzési jelentésekhez és a legaktuálisabb információkhoz a koronavírus-járványról, illetve a járvány kezelésének további tervezett lépéseiről.

Biden és stábja a jelölt győzelmének biztossá válása óta eltelt időben azért tudott haladni. Bár a hivatalos átadás-átvétel a személyi döntések meghozatalát is hátráltatja, mert eddig nem kezdődhetett meg a kiszemeltek átvilágítása, már formálódni kezdett az új kormány is, amiben rendkívül komoly szerepet kapnak a nők. Az amerikai történelem során először irányíthatja nő az amerikai titkosszolgálatok tevékenységét, Biden Avril Hainest jelölte Nemzeti Hírszerzési Igazgatójának. Haines Obama elnöksége alatt előbb a CIA igazgatóhelyettese volt, majd az elnök nemzetbiztonsági főtanácsadóhelyettese lett. Ezen a poszton Anthony Blinkent váltotta, aki most Biden kormányának külügyminisztere lehet majd. Ha Haines kinevezését a kongresszus is megerősíti, hírszerzési főigazgatóként a CIA első női igazgatójának, Gina Haspelnek is a főnöke lesz.

Avril Haines lesz az amerikai hírszerzés főigazgatója. Ezt a posztot korábban még sosem töltötte be nő. Fotó: WIN MCNAMEE/AFP

Haines végzettségét tekintve fizikus és jogász, a nemzetközi jog szakértője - Obama kormányában a Nemzetbiztonsági Tanács jogtanácsosaként is szolgált, így komoly szerepe volt Obama drónháborújának jogi megalapozásában is. Emellett barnaöves dzsúdós és még repülőt is tud vezetni - 2013-ban egy kalandos kényszerleszállást is végrehajtott férje társaságában, miután kétmotoros gépük mindkét hajtóműve leállt. Nemzetbiztonsági főigazgatóként feladata lesz a hírszerző közösség és a kormányzat között Trump elnöksége alatt igencsak megromlott viszony helyreállítása. Hogy erről mit gondol, azt idén megírta a Foreign Policyban, ahol egy esszében aggályait fejezte ki a titkosszolgálatok átpolitizáltsága miatt.

John Brennan, aki a CIA igazgatójaként egyik helyettesének választotta, ideológiamentes szakemberként jellemezte. „Minden bizonnyal komoly kritikákat fog kapni a politikai spektrum mindkét széléről, de alapvetően nagyon gyakorlatias és pragmatikus világnézete van” - mondta róla.

Janet Yellen, az amerikai szövetségi jegybank volt elnöke, Joe Biden pénzügyminiszter-jelöltje. Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Biden pénzügyminisztere is nő lesz, a megválasztott elnök Janet L. Yellent, a szövetségi jegybank volt elnökét jelölte. Az Egyesült Államoknak 231 éve van pénzügyminisztériuma, most először jelöltek az élére nőt. A most 74 éves Yellen karrierje kezdetén a közgazdász szakmát is a férfiak dominálták. Jelölése a demokrata szélsőbaloldalnak csalódás lehet, Yellen nemrég arra figyelmeztetett, hogy az amerikai állam túl sok hitelt vesz fel. Ugyanakkor munkaügyi szakértőként régóta foglalkoztatja a munkapiaci egyenlőtlenség problémája is. 2014-18-as jegybanki elnöki ciklusában például sokak aggodalmai ellenére is kitartott az alacsony kamatok mellett, remélvén, hogy azáltal tovább csökkenhet a munkanélküliség úgy, hogy közben az infláció se pörög fel. Feltételezése igaznak bizonyult, sokan vélik úgy, hogy ennek köszönhetően esett ötven éves mélypontjára a munkanélküliség a koronavírusjárvány okozta felfordulás előtt.

A kubai-amerikai Alejandro Mayorkas a belbiztonsági minisztériumot vezetheti majd. Fotó: BRAD BARKET/AFP

Szintén történelmi Alejandro Mayorkas jelölése a Belbiztonsági Minisztérium élére, amit személyében először vezethet latino. Mayorkas kubai származású, vagyis bevándorlóként vezetheti majd a bevándorláspolitikát is felügyelő minisztériumot.