Új-Zélandon újabb multinál próbálják ki, milyen a négynapos munkahét

Újabb nagy cég vezeti be a négynapos munkahetet, most az Unilever tesz egy próbát Új-Zélandon, hogy megnézze, ugyanolyan hatékony-e a munka négy munkanappal, mint korábban öttel.

A próba most indul decemberben, és egy egész évig tesztelik azon a 81 dolgozón, aki a cég új-zélandi részlegénél dolgozik. A dolgozók a négy munkanapos hétért cserébe nemcsak három hétvégi napot, de ugyanannyi bért is kapnak, mint korábban az öt munkanapért.

A következő egy év tapasztalatai alapján dönt majd arról az Unilever, hogy más országokban is bevezeti-e a négynapos munkahetet.

Új-Zéland miniszerelnöke májusban arra biztatta a munkaadókat, hogy vezessék be a négynapos munkahetet, de már 2018-ban volt olyan cég az országban, ahol bevezették ezt a rendszert. 2019-ben szintén négynapos munkahetet vezetett be Japánban a Microsoft, akiknek az új rend be is jött.

