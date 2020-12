Sok pedagógus azért nem vállalja a tesztelést, mert attól tartanak, nem kapják meg a megígért táppénzt

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„Most is, ugye, most fejeztük be az eddigi legnagyobb tesztelési akciónkat, hogy nyissak egy zárójelet, ahol a kórházi dolgozókat, a szociális intézetben dolgozókat, az óvodákat és iskolákat is leteszteltük, és 70 százalék volt hajlandó tesztelni. Tehát nem arról beszélünk, hogy oltást kapni, hanem 70 százalék vállalkozott arra, hogy őt leteszteljék, a többi elutasította. Tehát nem olyan egyszerű ez. Az emberek emberből vannak, vannak gondolataik, és nem haptákban állnak, és várják a parancsot, hanem a saját gondolkodásuk szerint alakítják az életüket.”

Ezt mondta pénteken Orbán Viktor a Kossuth rádióban a pedagógusok teszteléséről, az ATV Híradójának viszont többen elmondták:

sokan azért nem vállalják a vizsgálatot, mert attól tartanak, ha kiderül, hogy fertőzöttek, a betegség idejére nem kapják meg az előzetesen megígért 100 százalékos táppénzt.

Ettől pedig nem is ok nélkül tartanak: az ATV-nek több pedagógus a fizetéséről szóló SMS-t is megmutatta, amin egyértelműen látszott, hogy jóval alacsonyabb fizetést kapnak, amíg karanténban vannak.

Kásler Miklós EMMI-miniszter a pedagógusoknak címzett levelében azt írja: ha az NNK főosztálya elismeri a betegséget munkaköri megbetegedésnek, akkor a korábbi táppénz és a 100 százalékos összeg közötti különbséget utólag fogják jóváírni. Addig viszont sok pedagógusnak 50-60-70-80 ezer forintból kellene megoldania a karácsonyt Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője szerint. A pedagógus-tesztelés kezdeti tapasztalatairól itt írtunk. (ATV)