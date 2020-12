A Balkán legőszintébb politikusa győzött Boszniában

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Elég nagy meglepetést okozott egy éve, amikor az I. kerületet, ahol lakom és ami keresztény-konzervatív fellegvárként él a köztudatban, az önkormányzati választáson az ellenzék behúzta. Amennyire a környék lakóit ismerem, nem a világnézeti preferenciáik változtak, csak másra, elsősorban kevesebb képmutatásra vágytak, mint amit a Fidesz az elmúlt években kínál.

Akinél egy gramm mindig pontosan egy gramm.

Őszinteség-fronton nemrég egy fiatal boszniai képviselő talán még a Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik koalíciónál is magasabbra tette a lécet. Abdulah Iljazović a novemberi önkormányzati választáson Brčkóban a Narod i Pravda (Nemzet és Igazság) színeiben indult, és be is jutott a képviselőtestületbe, amiben közrejátszhatott sokkoló őszintesége is.

Nem sokkal a választás előtt, amikor megszellőztették, hogy pár évvel korábban drogdíler volt amiért el is ítélték, azt válaszolta:

"Csak hogy világos legyen:

Egy gramm az nálam mindig egy gramm volt. Őszinteség mindenekelőtt. Az életrajzom közel sem hibátlan. Nem tartom magamat jó embernek. De törekszem rá, és meg akarom mutatni, hogy ha valaki jó emberekkel van körülvéve, mások jólétére fókuszálva a társadalom hasznára válhat."

(B92)