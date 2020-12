A Pornhub letiltotta a le- és feltöltéseket: egyetlen cikk kivégezte a világ egyik leglátogatottabb weboldalának üzleti modelljét

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A Pornhub pornószájt kedden bejelentette, hogy azonnali hatállyal, radikálisan megváltoztatja a működési modelljét: megtiltja a filmek letöltését, szigorúan korlátozza, hogy ki tölthet fel bármit, a lehetőségből egyelőre teljesen kizárva a mezei felhasználókat, illetve fokozza a moderálást.

A világ egyik leglátogatottabb weboldalának lépéseit lényegében egyetlen cikk, illetve ennek következményei váltották ki.

Pedig a Pornhub tényleg nem egy a sok közül: az oldalon havi 3,5 milliárd látogatást regisztrálnak, többet, mint az Amazonon vagy a Yahoon, a hirdetési bevételeiket pedig a napi 3 milliárd kattintásra alapozzák. Az ilyen mérések sosem teljesen egzaktak, de a legtöbb szerint az oldal a világ 10-20 leglátogatottabb helye között van az egész interneten.

Mégis egy írás változtathatja meg, hogyan működik.

Ezt Nicholas Kristof, a New York Times ismert publicistája közölte december negyedikén (és annyira jó cikk, hogy ma is simán érdemes elolvasni.) Az inkább tényfeltáró jellegű anyag konkrét eseteket is bemutatva számol be arról az önmagában egyébként közel sem ismeretlen tényről, hogy a Pornhubra folyamatosan töltenek fel kiskorúakról készült, illetve nemi erőszakot bemutató filmeket is. Csakhogy Kristof ezt a témát igen hatásosan dolgozta fel: több, az őt ért szörnyűségekről valló áldozat történetét is bemutatja a cikkben, például egy Kínából örökbefogadott, a nevelőszülei által kilencéves korától pornórabszolgaságra kényszerített, most 23 éves nőét, vagy egy félénk, 14 éves amerikai gimnazista lányét, akit egy neki tetsző fiú rávett, hogy csináljon magáról egy meztelen videót neki, ami aztán a Pornhubon végezte, tönkretéve az életét.

A cikk megjelenésére pár napon belül reagált a világ két legnagyobb pénzügyi szolgáltató vállalata, a Mastercard és a Visa.

Mindkét cég közölte, hogy felül fogják vizsgálni a Pornhubot és számos más pornóoldalt tulajdonló vállalathoz, a MindGeek-hez fűződő pénzügyi kapcsolataikat

A cikk megjelenése óta 5 nap telt el, és a PornHub, amelynek kiadóját ezekben a témákban régóta sokan ostromolták gyerekjogi- és nőszervezetektől pornófilmgyártó vállakozásokig és pornószínészekig, nemhogy reagált, de - átmenetileg legalábbis - gyökeresen megváltoztatta az egész működési modelljét.

A Pornhub eddig lényegében egy olyan pornótémájú Yotube volt, ahol szinte nincs moderálás és a júzerek nemcsak bármit feltölthetnek, de a videókat szabadon le is tölthetik onnan. A korlátok hiánya miatt többféle törvénysértő tartalom is rendszeresen megjelenik rajta: pornóvideók kiskorú szereplőkkel, kínzás, nemi erőszak, amatőr bosszúpornó, a szereplők beleegyezése nélkül publikált amatőr pornó, illetve a kevésbé veszélyes fajtából az egyébként legálisan készült, ám a feltöltő által lelopott pornófilmek.

A Pornhub tulajdonosai pedig remekül profitáltak - részben a videókban szereplő áldozatok szenvedéseiből. A szájt a bevételeit ugyanis a rengeteg letöltésre és a tömegreklámokra alapozta. A moderálást, illetve a videók legális voltának ellenőrzését költséghatékonyságból lényegében elengedték, miközben a felhasználók az oldalra napi átlagban közel 19 ezer friss videót töltenek fel. Ebben a tömegben lényegében bármilyen szörnyűség el tudott bújni.

A most bejelentett változtatások:

Megszüntetik a letöltés lehetőségét.

A mezei júzereknek egyelőre a feltöltési lehetőség is megszűnik.

Az új ellenőrző rendszer kifejlesztéséig az oldalra csak a szerződött tartalmi partnereik tölthetnek fel bármit, legyenek azok gyártócégek vagy egyéni pornósok.

A közeljövőre nézve két ígéretet tettek. Egyrészt olyan ellenőrzőrendszert dolgoznak ki jövőre, ami majd újra lehetővé teszi, hogy bármely júzer feltölthessen videókat, de csak az illető azonosítása után, így vége lesz az anonim feltöltéseknek.

Ezen kívül komoly moderációt vezetnek be, amihez több, más weboldalakon illetve pornószájtokon már használt, mesterségeintelligencia-alapú képfelismerő szoftvert is bevetnek. Ezek között van, amely képes kiszűrni a gyerekpornóra, illetve erőszakra utaló jeleket.