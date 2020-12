Még ha kedvesen is mondja, akkor is szülőgépnek minősíti a nőket Novák miniszter

Ünnep 444 Körben

Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős tárca nélküli miniszterről hétfőn megjelent egy videó, amiben arról beszélt, hogy egy nő hogyan lehet sikeres és teljesedhet ki. A válasz talán senkit nem lepett meg, hogy a megoldás a gyerekszülés, de mindezt az államtitkár asszonynak olyan borzongató szexista stílusban sikerült megfogalmaznia, hogy attól magasba szöktek a szemöldökök.

Novák Katalin szerint:

„ne higgye el, hogy nekem, mint nőnek folyamatosan versenyezni kell a férfiakkal, ne higgye el, hogy az életünk minden pillanatában össze kell mérni magunkat egymással, és legalább olyan beosztással, legalább akkora fizetéssel kell rendelkeznünk, mint a másiknak.”

„Ne higgye el, hogy nem dönthet szabadon, vagy ne élhetné meg a kiteljesedését sok gyermekes anyaként úgy, hogy "csak" a családjának él.”

„Ne mondjunk le a privilégiumainkról egy rosszul értelmezett emancipációs küzdelemben. Éljünk meg a nők és a férfiak közötti különbségből fakadó összhang szépségét és lehetőségét, merjünk igent mondani a gyermekre..."

„Öröljünk, hogy életet adhatunk, örüljünk, hogy megadatott számunkra a szeretet és a másokról való gondoskodás szépsége, örüljünk, hogy van kiért felelősséget vállalnunk.”

Ismerősek ezek a gondolatok? Mintha korábban már hallottad volna őket valahol? Nem véletlen. Ezeket a mondatokat évek óta hallhatjuk fideszes vagy Fidesz-közeli politikusok, közszereplők szájából, így eredetinek semmiképp sem mondható Novák Katalin eszmefuttatása.

De lássuk, kik és hogyan fogalmazták meg korábban, hogy a nő ne akarjon annyit keresni, mint a férfi, hanem inkább szüljön gyereket, mert arra való.

1. Varga István, a családon belüli erőszak élharcosa

2012-ben vagyunk az Országgyűlésben, a családon belüli erőszakról szóló népi kezdeményezés vitáján, ami arról szólt, hogy az Országgyűlés tűzze napirendre a családon belüli erőszak önálló büntetőjogi törvényi tényállássá alakításáról szóló javaslatot. Varga István, fideszes képviselő száját akkor hagyta el ez a mondat:

„Talán az anyáknak vissza kéne térniük a gyereknevelés mellé, szülni két-három vagy inkább négy-öt gyereket, és akkor lenne értelme annak, hogy jobban megbecsülnék egymást, és fel sem merülhetne a családon belüli erőszak.”

És az, hogy:

„...a nők az önmegvalósítás, emancipáció mellett elfelejtenek gyereket szülni. Ha önök azt szeretnék, hogy ötven-hatvan év múlva legyen még magyar…majd ha mindenki megszülte a maga két-három vagy négy gyerekét, akkor mehet önmegvalósítani meg emancipálódni.”

Varga István aranyköpése akkora felháborodást keltett, hogy másnapra tüntetést szerveztek a parlament elé a nőjogi civil szervezetek, de a kijelentéstől ekkor még a Fidesz is elhatárolódott, sőt Rogán Antal egészen pontosan ezt mondta:

„A fenti érveken túl nem tudunk azonosulni Varga István képviselő úr tegnap elhangzott szavaival sem, amellyel számos ponton a képviselőcsoport többsége sem ért egyet. Meggyőződésünk szerint Magyarországon a nők szerepe messze túlmutat a család keretein. A magyar nők aktívan kiveszik részüket a családfenntartásból, és a gyermeknevelés mellett munkát is vállalnak.”



2. Kövér László, az önmegvalósítás csúcsa

Kövér László házelnök a 2015-ös Fidesz kongresszuson tette világossá, hogy Magyarország nem kér a genderőrületből, és a nők önmegvalósításáról azt mondta:

„Szeretnénk, ha a lányaink az önmegvalósítás minőségének azt tartanák, hogyha unokákat szülhetnének nekünk.”

Ettől a kijelentéstől, akkor a Fidesz alelnöke, Pelczné Gáll Ildikó is elhatárolódott, és azt mondta az RTL-nek, hogy bár a népességfogyás valós probléma, ő se akarta soha, hogy bárki megmondja neki, mikor szüljön, erről mindenkinek szabadon kell határoznia.

Novák Katalin pedig az Origónak azt nyilatkozta:

„Gyerekszülés és a hivatás nem egymást kizáró ok, és az is mindenkinek a saját döntése, hogy vállal-e gyermeket."

Kövér 2020-ban is megismételte a bravúrt, amikor azt mondta, a szon.hu-nak Tisza István szobrának felavatásakor, hogy:

„Márpedig az egy megfellebbezhetetlen igazság, hogy a világ azoké, akik teleszülik” Azok pedig, akik nem akarnak gyereket, Kövér szerint az önfelszámolás útjára léptek. Ettől a kijelentéstől idén viszont már egy fideszes politikus sem határolódott el nyilvánosan.

3. Ákos, a férfi princípium megtestesítője

A következő két induló bár nem fideszes párttag, mégis olyan jelentős megszólalói voltak a témának, hogy nem lehet kihagyni őket a felsorolásból, mert ideológiában mindenképp hasonlít Novák Katalin szavaihoz az, amit ők mondanak.

Ki ne emlékezne arra, amikor 2015-ben Kovács Ákos énekes interjút adott az Echo tévén, ahol azt mondta:

„- A nőknek nem az a dolguk, hogy ugyanannyi pénzt keressenek, mint a férfiak. Én így érzem.

- Nem az a dolguk?

- Nem az a dolguk.

- Mi a dolguk a nőknek?

- Hát, mondjuk a női princípiumot beteljesíteni, nem? Hogy mondjuk valakihez tartozni. Valakinek gyereket szülni.”

Ebből is óriási balhé lett, amit a kormány is tovább szított. Ugyanis az interjú után Ákossal szerződést bontott a Telekom, mondván, hogy „cégünk nem tartja összeegyeztethetőnek az előadóművész egy televíziós csatornán adott interjújában elhangzottak szellemiségét Csoportunk hitvallásával és értékrendjével.”

Mire a kormány szerződést bontott a Telekommal, mondván, hogy „elképzelhető, hogy ez Németországban lehetséges, de mi elfogadhatatlannak tartjuk, hogy ma Magyarországon bárkit véleménye és nézetei miatt ilyen formában diszkriminálni lehessen.”

4. Budaházy Edda, a magyar nép megmentője

Budaházy Edda üzenete tartalmilag legkevésbé egyezik Novákéval, mert míg ő a gyermekvállalást továbbra is egy döntésként mutatja be, addig Budaházy kötelező hazafiasságként, amin a magyarok fennmaradása múlik. Valahogy mégis több ismerősömet is megkérdezve, hogy mit gondolnak Novák videójáról, azonnal Budaházy Eddát hozták fel, mert úgy érezték, hogy mindketten más-más módszerekkel, de hasonló retorikával buzdítanak gyermekvállalásra.

A Hozz Világra Egy Magyart mozgalom vezetője ontja magából a szülésre buzdító szólamokat, hiszen így szerinte demográfiai és migrációs kérdéseket is meg lehet oldani.

Először 2018-ban hallhattuk magvas gondolatait egy általa készített videóban, amiben passzív-agresszív stílusban próbálja ösztönözni a gyermekvállalást, miközben ilyeneket mond:

„Sajnálom, de tudnod kell, hogy legalább két gyermek világra hozatala nélkül te is okozója vagy Magyarország pusztulásának”

Edda a videóját övező felháborodás és mémhullám ellenére sem állt le, rendre jelenik meg LMBTQ eseményeken, hogy megzavarja azokat, miközben azt hangoztatja, hogy „ne feministák legyetek, hanem családanyák!”

5. Novák Katalin, az emancipáció védőszentje

Most akkor mi abban az újdonság, amit Novák Katalin mondott? Lényegében semmi, azt leszámítva, hogy mindössze néhány év alatt jutottunk oda, hogy mára nem csak a törvényhozásból jött az eligazítás, hanem a kormány tagja üzent arról, hogy a nő létének lehet egyetlen értelme a szülés. Hasonló gondolattól évekkel ezelőtt még fideszes politikusok is elhatárolódtak. Ami eddig vitatott álláspont volt a pártban, az mára kormányzati üzenetté vált.

Álljon itt emlékeztetőül Ákos és Novák Katalin mondata párba állítva:

„A nőknek nem az a dolguk, hogy ugyanannyi pénzt keressenek, mint a férfiak. Én így érzem. Hát, mondjuk a női princípiumot beteljesíteni, nem? Hogy mondjuk valakihez tartozni. Valakinek gyereket szülni.”