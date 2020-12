Napról napra előrébb hozott oltások

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

107 újabb áldozat: az elmúlt időszakhoz képest keddre jelentősen csökkent az egyetlen nap alatt jelentett új halálos áldozatok száma. Ez persze jó hír, de nagyon örülni még nem szabad: ismét nőtt a kórházban lévők száma, és bár keddre kevés új fertőzöttet regisztráltak, de a pozitív tesztarány több mint 17 százalék volt.

Orbán szeptemberben még magára vállalta a felelősséget, hétezer áldozat mellett már nem: látványosan megváltozott a miniszterelnök által képviselt narratíva.

Szlávik szerint inkább ne jöjjünk össze karácsonykor: mivel nem lehet a karácsonyi összejövetelek biztonságosságát koronavírusteszttel biztosítani, ezért inkább el kell kerülni a találkozásokat. Ugyanezt javasolják a brit egészségügyi szaklapok is, melyek szerint nagyon rossz ötlet lenne a karácsonyi lazítás.

Már 34 egészségügyi dolgozó halt bele a koronavírusba a Magyar Orvosi Kamara nem hivatalos összesítése szerint.

Matolcsy a gazdasági visszaesés felét a kormány nyakába varrta: a jegybank elnöke értékelte, hogy hogyan sikerült a járvány elleni védekezés és hogy mit okozott a magyar gazdaságnak a járvány.



Oltáshírek a világban

Előbb arról szóltak a hírek, hogy már december 23-án kiadhatják a Pfizer EU-s engedélyét, és ezután indulhat a tömeges oltás az Európai Unió országaiban, kedd délutánra a dátum már december 21-éig előrejött, állítólag az erőteljes német lobbi hatására.



December 30-án már elkezdenék a Honvédkórházban dolgozók oltását a koronavírus vakcinával egy belső körlevél szerint.



De tavasszal érkezhet csak nagy mennyiségű oltóanyag Magyarországra: hétfő este írtunk össze mindent, amire az oltásokkal kapcsolatban jelenleg számítani lehet.

Az amerikai gyógyszerügynökség szerint a Moderna vakcinája hatásos és biztonságos: újabb oltóanyag kapott zöld utat az Egyesült Államokban.

A harmadik országként a világon Kanadában is elkezdték a tömeges oltásokat a Pfizer/BioNTech vakcinájával. Hasonlóan Nagy-Britanniához és az Egyesült Államokhoz, Kanadában is elsőnek az egészségügyi dolgozókat és az idősotthonok lakóit oltják be.

Észak-Korea már letette a garast az orosz vakcina mellett japán sajtóértesülések szerint. Igaz, a diktatúra egyelőre azt sem ismerte el, hogy megjelent volna náluk a vírus.

Kapcsolódó hír, hogy Oliver Stone orosz vakcinát lövetett a testébe, bár szakértők szerint túl idős hozzá.

Észtországban elfogadták az oltási tervet: 2021-ben önkéntes és ingyenes alapon a teljes lakosságot beoltanák a vírus ellen.



Hollandiában öthetes, igen szigorú korlátozásokat jelentettek be: a nem létfontosságú üzletek, az iskolák és az edzőtermek is zárva lesznek legalább január 19-éig.