A lengyel kormány még nem merte szigorítani az abortusztörvényt, de sok nő már külföldön próbál ellátáshoz jutni

Már lassan két hónapja, hogy a lengyel alkotmánybíróság alkotmánysértőnek nyilvánította, hogy a törvény engedélyezi az abortuszt olyan terhességek esetében, amikor súlyosan sérült magzat fejlődik az anya méhében. A jobboldali-ultrakonzervatív lengyel kormány – amely egyébként maga kérte az alkotmányos felülvizsgálatot – egyelőre nem hirdette ki, és nem is hajtotta végre a hozzá lojális alkotmánybíróság ítéletét.

Tehát magzati sérülés esetén a művi terhességmegszakítás Lengyelországban továbbra is törvény adta lehetőség.

Mégis egyre gyakoribb, hogy az orvosok a teljesen legális abortuszokat sem hajlandók elvégezni. A biztonságos terhességmegszakítás lehetőségeit kutató nők telefonhívásai és üzenetei pedig elárasztják a Lengyelországban működő segítő szervezetek irodáit.

Az egyik legismertebb ilyen szervezet, az Aborcyjny Dream Team munkatársa, Justyna Wydrzyńska azt mondta a Guardiannek, az eddigi napi 20-30 helyett már hetek óta napi 100 körüli hívást fogadnak a témában. A telefonálók között vannak nők, akik csak a lehetőségeik felől érdeklődnének arra az esetre, ha netán nekik is szükségük lenne a beavatkozásra, de olyanok is, akik kifejezetten abortuszuk megszervezéséhez kérnek segítséget.

„Jogot, ne ajándékokat!” - transzparens a Lengyel Nők Sztrájkja vasárnapi, krakkói tüntetésén Fotó: Artur Widak/NurPhoto via AFP

Az Aborcyjny Dream Team más szervezetekkel karöltve létrehozott egy alapot, hogy lengyel nőknek segítsen megszervezni külföldi terhességmegszakító műtéteket. Eddig 250 utazás finanszírozásához járultak hozzá, jellemzően Nagy-Britanniába, Hollandiába, vagy Németországba, ahol még a második trimeszterben is elvégzik ezeket a beavatkozásokat.

De jelentős abortusz-turizmus van kialakulóban Csehország irányába is, más kezdeményezések mellett egy Ciocia Czesia nevű, kifejezetten abortuszra jelentkező lengyel nőknek segítő prágai szervezet alig 5 hetes fennállása óta már tíz nőt juttatott ellátáshoz Csehországban, és folyamatosan kapnak új megkereséseket.

Nem minden kórházak fogad lengyel nőket: vannak intézmények, ahol csak az adott országban élő nőkön hajlandók abortuszt végezni, annak ellenére, hogy a központi irányelv szerint minden uniós állampolgár igénybe vehetné az ellátást Csehországban. Azokban az intézményekben, ahol viszont ellátnak lengyel nőket, nagy a titkolózás. Egy ilyen klinikán dolgozó névtelenséget kérő nővér azt mondta a Guardiannek, tartanak a radikális csoportok támadásaitól.

Tüntetők a Lengyel Nők Sztrájkja vasárnapi varsói tüntetésén Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

A 40 milliós Lengyelországban a már most is nagyon szigorú szabályozás miatt évente csak ezer körüli abortuszt végeznek (összehasonlításul: Magyarországon körülbelül 26 ezret). Ezeknek az elsöprő többsége (2019-ben 1110-ből 1074 eset) a most betiltás előtt álló okból, magzati sérülés miatt történik.

Az abortuszt tehát de facto betiltó szigorítást közvélemény-kutatások szerint a lengyel társadalom nagy többsége elutasítja, és az október 22-ei döntés óta eltelt két hónapban tömegek vonultak utcára, hogy hangot adjanak ennek.

Rég nem látott kitartás

Vasárnap megint nagy tömegtüntetéseket tartottak országszerte, a legnagyobbat a fővárosban, Varsóban. Az időzítés szimbolikus: 1981-ben ezen a napon, december 13-án hirdette ki az akkori kommunista vezetés Lengyelországban a hadiállapotot, hogy a karhatalom leszámolhasson az ellenzékkel.

Az Associated Press beszámolója szerint vasárnap Varsóban ezrek vonultak Jarosław Kaczyński, a kormányzó Jog és Igazságosság pártja (PiS) elnökének házához. Kaczyński a kormány valódfi, ideológiai vezetője, őt tartják az abortusztilalom kiötlőjének is. (A Lengyelország szerte tüntető lengyel nők úgy érzik, hogy a jobboldali kormány háborút indított ellenük – erről a tüntetések egyik szervezője és egy mozgalomkutató nyilatkozott nekünk október végén.)

Több ezres tömeg vonul Varsóban a Lengyel Nők Sztrájkja vasárnapi tüntetésén. Fotó: Jaap Arriens/NurPhoto via AFP

A gyülekezési tilalom miatt „spontán sétálgatásnak” nevezett megmozdulás főszervezője a Lengyel Nők Sztrájkja (Ogólnopolski Strajk Kobiet) nevű szervezet volt, de a tüntetés már deklaráltan nem csak az abortusztilalom elleni tiltakozásról és a nők jogairól szólt, „A szabadságért és mindenért!” szlogen is erről árulkodik.

Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

A demonstrációhoz csatlakoztak vasárnap kereskedők és gazdák is, akik úgy érzik, a kormány magukra hagyta őket a koronavírus-válság káros gazdasági hatásaival. Utóbbiak egy halom tojást, krumplit és egy disznótetemet hagytak Kaczyński otthona előtt, tiltakozásul az alacsony felvásárlói árak és a kormány tétlensége miatt.