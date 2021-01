Cardi B a nedvesedéséről szóló dalát hallgatta, aztán belépett a szobába a kétéves lánya

A 2020-as év számát, ami még Snoop Doggot is kiborította, 2021-ben is bőven lehet még hallgatni, így tett Cardi B is, aki Instagram-live közben tette be saját, WAP című számát, azt, amiben nedvesedéséről rappel. Csakhogy közben belépett a szobába kétéves lánya, a rapper pedig azonnal kikapcsolta a zenét, és úgy tett, mintha mi sem történt volna.

A csodálatos jelenet után nyilván megjelentek a kritikusok, akik gyorsan álszentnek nevezték a rappert, amiért nem érdekli, ha más gyereke ezt a dalt hallgatja, az viszont már zavarja, ha a sajátja meghallja.

De akkor jött Cardi B, aki rendet tett és elmagyarázta, hogy milyen az, amikor valakinek akkor is vannak igényei, ha szült egy gyereket.

„Nem gyerekeknek csinálok zenét, hanem felnőtteknek. Azért pedig a szülők a felelősek, hogy mit hallgatnak vagy néznek a gyerekeik. Nagyon szexuális ember vagyok, de nem a gyerekem közelében” – írta Cardi B, aki egy másik posztjában azzal folytatta, hogy vannak anyák, akik sztriptíztáncosok, egész éjszaka rázzák a feneküket és mások előtt vetkőznek le, de ez nem jelenti azt, hogy a gyerekük előtt is ezt csinálják. A vitát azzal zárta le, hogy ezt szerinte józan paraszti ésszel fel lehet fogni.