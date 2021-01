Hétvégi olvasnivaló a fellélegző magyar orvosoktól a szuperkém Pista bácsiig

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

VÍRUS ÉS VAKCINA

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Fellélegezhettek a covid-osztályokon, de hátradőlni nem lehet – Az elmúlt hetekben jelentősen csökkent a kórházban fekvő koronavírusos betegek száma. A covidos betegeket kezelő orvosok is érzik a terhelés csökkenését. Többen tudnak figyelni egy-egy betegre, olyasmire is van idejük, amire egy-két hónapja nem volt. Ez remélhetőleg javítja a túlélési esélyeket is.

Fotó: Fabio Burrelli/NurPhoto via AFP

Ügyeskedéssel és kis szerencsével bárki beoltathatja magát – A magyar oltási rendszer lyukas és rugalmatlan, nem csoda, hogy az élelmesek hamar felfedezték a kiskapuit.

Fotó: WIktor Szymanowicz/NurPhoto via AFP

Nem csak azért gyorsabbak a britek, mert előbb kezdték az oltást – Többek között az is segíti őket, hogy az oxfordi vakcinát jóval egyszerűbb szállítani.

Gődény-féle korlátozásellenes tüntetés szeptember 11-én.

Zajos, felhergelt kisebbség vezérli a magyar oltásellenességet, de valójában egyre többen vállalnák az oltást – Decemberre 47 százalékra nőtt azoknak a magyaroknak az aránya, akik beoltatnák magukat a koronavírus ellen. Eközben az online tereket az oltásellenesek új, hangos és elszánt csoportja uralja, akik hősöknek, az igazság bajnokainak tartják magukat. Az oltást elutasítók aránya a járvány alakulásától függetlenül stabilan 35 százalékon áll Magyarországon, és a nők, a megyeszékhelyen élők és az érettségizettek körében gyakoribb.

Azok a vezetők bagatelizálták a járványt, akik csak a saját maguk által kitalált veszéllyel szeretnek küzdeni – Meghallgattuk az egyik legnépszerűbb európai politológus, Ivan Krasztev előadását a járvány hatásairól. A Capitolium elleni támadást a KGB 1991-es moszkvai puccsához hasonlította, és elmagyarázta, hogy az izraeli tömeges oltás miért nem működhetett Európában, és miért ütött ennyivel nagyobbat Közép-Európán a második hullám, mint az első.

HATALOM ÉS PÉNZ

A pécsi Tiszti Kaszinó Fotó: Google Streetview

Patinás épületeket kap, keres és venne a kormány kedvenc elitképzője – A Mathias Corvinus Collegium több épületet is kapott az államtól, egy tetemesebb vagyonnal együtt, amiből még vehet épületeket a szervezet. Megnéztük, hol vannak ezek az ingatlanok és mit lehet róluk tudni.

Amerikai nagyvállalatok vezetői megtapsolják Donald Trumpot 2017 március 31-én a Fehér Házban Fotó: SAUL LOEB/AFP

Amint megbukott Trump, kihátrált mögüle a nagy pénz – A Capitolium ostroma után a legnagyobb amerikai cégek hirtelen ráébredtek, hogy az elnökük leépíti a demokráciát. Az nem világos, hogy ez eddig miért nem tűnt fel. És az sem, hogy meddig tart a republikánusok és úgy általában a politika elleni felbuzdulásuk.

Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP

Ha Kínában gyártott pamutpólót hordasz, az nagy eséllyel ujgur kényszermunkával készült – 2020 végén új bizonyítékok hatására egyre többen követelik, hogy a divatipari vállalatok szereplői szüntessék meg a kapcsolatukat az ujgur kényszermunkát alkalmazó kínai beszállítókkal.

ÉLET ÉS KALAND

„Nincs az az isten, aki megmondhatja egy embernek, hogy ki számít családnak” – Müller Zsófiának és Adriennek fél éve született meg a kislányuk, de az alaptörvény módosítás, ami kimondja, hogy az anya nő, az apa férfi, végleg elvette a kedvüket attól, hogy Magyarországon éljenek.

A briteknek, az amerikaiaknak és az osztrákoknak is dolgozott Pista bácsi, a kalandos sorsú magyar szuperkém – 1960 júniusában a magyar hírszerzés jelentős akció keretében, Kádár János tudtával rabolta haza Ausztriából Molnár Istvánt, aki megúszta nyolcéves börtönbüntetéssel, és még a rendszerváltást is megélte. Pótolhatatlan veszteség, hogy a szövevényes kémsztori egyetlen filmest vagy történészt sem ihletett meg, amíg életben voltak az események tanúi.