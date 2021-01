„Az a legjobb, amikor egy egészségügyi dolgozó anyukája ír, hogy megköszönje, hogy minden nap viszünk ételt a lányának”

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Minden hétköznap ingyen szállítanak ebédet a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Covid osztályán dolgozóknak a Kalicka Bistróból. A kezdeményezés egy adakozótól származik, aki egy nap otthagyott egymillió forintot az étteremben.

A Budapest VII. kerületében található Kalicka Bistróban ugyan hívógatóan kinn vannak a teraszon a kerti bútorok, odabent viszont már a székek az asztalokon fejjel lefele állnak, mindent elbarikádoztak. Egyedül a pulthoz lehet hozzáférni, ha valaki elvitelre vinne ételt. Amikor megérkezünk, éppen az ebédrendeléseket és a 25 kórházi dolgozónak szánt ételt készítik, ami aznap saláta, bulgur csirkemell csíkokkal és cukorcsökkentett rizspuding.

Vidovszky Gergely, a bisztró egyik tulajdonosa arról mesél, hogy őket is szíven ütötte a járvány még tavaly tavasszal, el is kellett küldeniük a dolgozóik nagy részét, most pedig lényegében csak egy séf és a tulajdonosok viszik az üzletet.

„Rögtön elkezdtük kiépíteni a saját kiszállítást, eleinte 2-4 vendég esett be, aztán ez elkezdett növekedni, míg végül napi 20 vendégnél megállt. A vendégeink viszont csak ebédért jöttek, de a vacsora meg az italfogyasztás bevétele teljesen kiesett, és ez így arra volt elég, hogy életben maradjunk” - mondja.

Vidovszky Gergely. Fotó: botost/444.hu

A nyári nyitvatartás után a második hullám már nem érte váratlanul az éttermet, újra átállták a kiszállításra. Ekkor jött az adakozó, akinek köszönhetően elindulhatott a kórház-projekt.

„A másik tulajdonosnak, Simon Tamásnak van egy barátja, aki egy labortechnikai cégnek a tulajdonosa, neki most eléggé ment a szekér a járvány miatt. Ő egy októberi napon bejött és adott nekünk egymillió forintot, hogy ezzel támogasson minket is, de szerette volna, ha valahogy az egészségügyi dolgozókon is segítsünk ebből a pénzből”

- meséli Gergely.



Az adakozó azt már a bisztró dolgozóira bízta, hogyan akarnak a pénzből az egészségügyben segíteni, ezért az étterem tulajdonosai úgy döntöttek, hogy a Szent Imre izolációs osztályán dolgozóknak készítenek ebédedet, de a választásuk nem volt véletlen.

„A lányomnak a barátja covid osztályon dolgozik, gégemetszést végez. Kérdeztem tőle, hogy kapnak-e valamit enni? Mondta, hogy semmit. Megdöbbentem, hogy ne hülyéskedjen már, be vannak ott zárva, fél óra míg felöltöznek, gázmaszkban gégemetszést végeznek, és akkor nem kapnak enni, csak azt a szendvicset eszik, amit otthonról visznek?”

- meséli Tamás.

Simon Tamás. Fotó: botost/444.hu

A kapott egymillió forint nagyjából az alapanyagokra volt elegendő, az 1,5-2 óra plusz munkaórát, és a kiszállítás költségeit már az étterem tette hozzá. A séf igyekszik mindig egészséges ételt készíteni, és általában egy húsost és húsmentest, hogy lehessen választani.

Két hónap után azonban az egymillió forint is elfogyott, de a tulajdonosok nem akartak feladni az ebédszállítást, ezért küldtek 10-15 törzsvendégnek emailt azzal a szlogennel, hogy „Vegyél egy napot!”. Ez azt jelentette, hogy a vendégek ha egy napra befizettek 25 ezer forintot, azzal állták a Covid-osztály dolgozóinak az ebédköltségét. Jöttek is szépen a támogatók, később pedig a kampány átvándorolt a Facebookra, ahol már bárki jelentkezhet az adományozásra akkora összeggel, amekkorával tud.

„Volt olyan, aki 4 napot fizetett és 100 ezret adott, az átlag az olyan 25 ezer forint, de van, aki csak ezrest vagy ötezrest ad pluszban, amikor kifizeti az ebédjét. Volt olyan cég, ami almalevet küldött tíz napra, de épp most lett egy olyan támogatónk is, aki futárautókat fogja megtankolni. Mindenki segít, ahogy tud” - magyarázza Gergely.

Nem rég egy olyan eset is volt, amikor az egyik törzsvendégük jött a szokásos ebédmenüjéért, megkérdezte Gergelyt, hogy hogy állnak a támogatással, majd otthagyott 60 ezer forintot a pulton, pedig a tulajdonosok szerint nem egy gazdag emberről van szó. A támogatásokból így összegyűlő pénz általában 1-2 hétre előre elegendő.

A tulajdonosok azért szeretik ezt a leginkább csinálni, mert a kórházi dolgozók nagyon örülnek neki: mindig írnak nekik Messengeren, hogy milyen finom volt, amit főztek.

„Nekem az esik a legjobban, amikor valamelyik egészségügyi dolgozó anyukája Kisvárdáról ír nekünk, hogy megköszönje, hogy minden nap viszünk ételt a lányának”

- mondja Tamás.

Bár a tulajdonosok szívesen segítenének más kórházaz Covid osztályának is, de ahogy ők mondják „ez a bisztró sajnos nem egy gyár, csak egy babakonyha.”