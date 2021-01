Hétvégi olvasnivaló a Nagy Képes Vakcinahatározótól a jackass-kapitalizmusig

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

JÁRVÁNY ÉS VAKCINA

Fotó: YUI MOK/AFP

Itt a Qubit Nagy Képes Vakcinahatározója - Az mRNA-1273-tól a ZF2001-ig: táblázatban gyűjtöttünk össze minden tudnivalót azokról a koronavírus elleni vakcinákról, amelyek magyarországi felhasználása már zajlik vagy később szóba jöhet.

Fotó: Christian Minelli/NurPhoto via AFP

Egy magyar vendéglátós magánya a világjárványban - Milyen érzés, amikor egy nap 650 forint a bevételed, az ellenőrök pedig mindent megtesznek, hogy megbüntethessenek? Szerzőnk 2019 végén vágott bele, még talpon van, de fogy a pénze és az energiája. Viszont vannak javaslatai.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Nem megnyitni, segíteni kell a vendéglátóhelyeket – 2021 elején egymás után zárnak be a magyar éttermek, és a többieknek is fogy a türelme. A legtöbb vállalkozó az utolsó tartalékait éli fel, és az államtól is csak minimális támogatást kapnak. A járványnak viszont sajnos még bőven nincs vége.

MAGYAR SZÖRNYEK

A gyilkosok emlékműve – 76 évvel ezelőtt a XII. kerületben a nyilas pártszolgálatosok egy péksegéd, egy fűszeres, egy villanyszerelő és egy pap irányításával saját honfitársaikat mészárolták le. A tömeggyilkosságok helyszínén ma az ő jelképük, egy kardot markoló turul áll.

„Ez a történet az évtizedek óta tartó hazudozásról szól” - Így készült A gyilkosok emlékműve. Mit kérdezett volna Pokorni Zoltántól, ha vállalja az interjút? Hogyan talált rá egy túlélő, Bokorné Szegő Hanna megdöbbentő elbeszélésére? Ács Dániel rendező mindent elmesél a filmről.

Illusztráció: Kiss Bence/444.hu

Hat évnyi huzavona után ítélték el gyilkosát, de még mindig kérdés, miért kellett Juditnak meghalnia – A darnózseli hentest kétszer is felmentették, mielőtt tavaly 21 év fegyházra ítélték felesége megöléséért. Bár a gyilkos rácsok mögé került, az ügyben számos kérdés maradt nyitva.

A választó egy sokfejű lényt lát, amelyik halkan csipog – Ruff Bálint kampánytanácsadó szerint egységesebb és keményebb ellenzék kellene, mert az összefogás önmagában még nem elég a győzelemhez. Szerinte az ellenzéki önkormányzatoknak sokkal több fideszes csalást kellett volna bemutatniuk, és akár milliószámra kiszórt nyomtatványokon terjeszteniük.

NAGYHATALMAK

Fotó: WIN MCNAMEE/AFP

A demokrataűző Vihar elmaradt, a csalódott QAnon hívők azóta sem térnek magukhoz – A 2020-ban világméretűvé dagadt összeesküvés-elmélet követői arra számítottak, hogy a beiktatása helyett a hadsereg letartóztatja Bident és társait, Trump pedig visszatér. Nem így történt. Mi lesz a konteóval ezután?

Fotó: Imaginechina via AFP

Kína következő gigasztárja lehetett volna, de pár nap alatt mindent elbukott – Cseng Suang lassan a legnagyobb filmsztárrá vált volna a kínai filmiparban, de kiderült, hogy amerikai béranyáknál született gyerekeit magukra hagyta. Azóta az egész kínai internet ellene fordult, elítélte a Párt is, és már a Prada is szerződést bontott vele.

PÉNZOSZTÁS

Itt a Jackass-kapitalizmus: unatkozó és dühös redditezők rángatják az amerikai tőzsde árfolyamait – Elszabadult az őrület a Wall Streeten, miután redditezők egekbe emelték egy játékboltos cég árfolyamát. Egy hedgefund-alapot 2,7 milliárd dollárral kellett már kimenteni, és egyre több elemző beszél arról, hogy ebből még nagy baj lehet.

Előre leszóltak nekik, hogy a raktárkoncerten ne játsszák el az Orbán Viktorról szóló számukat – A kormányellenes szövegeiről ismert Hétköznapi Csalódások beszállt az állami koncertsorozatba, de a politikai utalásokat végül kigyomlálták a műsorukból.