A QAnon Sámán megbánta, hogy megostromolta a Capitoliumot, már Trumpban is csalódott

A Capitolium januári ostromában QAnon Sámánként ismerté vált Jacob Chansley hétfőn közleményben tudatta:

megbánta, hogy kifestett arccal, félmeztelenül, bölényszarvakkal a fején megostromolta az amerikai törvényhozás épületét, és bocsánatot kért azoktól, akikben esetleg félelmet keltett. Egyben bevallotta azt is, hogy csalódott Donald Trumpban.

Jacob Chansley, a QAnon Shaman Fotó: SAUL LOEB/AFP

Mióta lecsukták, Chansley átértékelte az életét, és rá kellett jönnie, hogy nem lett volna szabad betörtni a Capitolium épületébe. Korábban arról beszélt, hogy Trump ösztönözte erre, ma már úgy látja, hogy a volt elnök sok békés embert hagyott cserben. A közvéleményt pedig arra kérte, legyen türelmes a hozzá hasonló békés emberekkel,

akiknek most nagyon nehéz összerakniuk, hogy tulajdonképpen mi is történt velük akkor. A férfi ügyvédje, aki korábban sikertelenül kért kegyelmet a sámánnak a még hivatalban lévő Trumptól, most azt mondta, a Szenátus nem fogadta el az ajánlatát, pedig Chansley tanúskodna arról, hogyan bujtotta fel a volt elnök az ostromra.

Az ügyészség szerint Chansley az első behatolók között volt, akik ellenszegültek az őrök parancsának, hogy távozzanak. Ráadásul azt a zászlórudat is fegyvernek tekintik, amit a sámán végig magával hurcolt. (APNews)