Amikor Orbán is hajlandó észrevenni

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A miniszterelnök szerint a koronavírus második hulláma csak akkor kezdődött Magyarországon, amikor a kormány végre hajlandó volt érdemben fellépni ellene.

Elmarad a miniszterelnöki évértékelő.

Már nem növekszik az oltási kedv, sőt enyhén csökken.

A brazil variáns fertőzőbb, de fogja a vakcina.

Pénteki koronahírek.

A pénteken jelentett 99 újabb áldozattal 13 543 főre nőtt a koronavírus halálos áldozatainak száma Magyarországon. A kórházban lévők száma nőtt, és új fertőzöttből is jóval többet találtak a héten, mint a múlt héten, ennek ellenére az operatív törzs szerint a járványügyi adatok stagnálnak. Valójában persze csak a lélegeztetőn lévők száma stagnál, a többi görbe inkább növekedő trendet mutat.

Müller Cecília országos tisztifőorvos pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a koronavírus brit variánsával fertőzöttek száma 33-ról 69-re emelkedett, közülük azonban csak kevesen utaztak, vagyis „az új mutáns közösségi terjedésnek indult”. Szerencsére viszont a brazil és a dél-afrikai variánst még nem azonosították Magyarországon.

Mindennek ellenére Orbán Viktor miniszterelnök reggeli rádióinterjújában azt mondta, szerinte nem szükséges további járványügyi szigorítások meghozatala, sőt ő ezt kifejezetten ellenzi. Szerinte a kulcs a minél gyorsabb oltáskiosztás.

Orbán azt is mondta a rádióban, hogy a koronavírus második hulláma 94 napja kezdődött, azaz akkor, amikor a kormány hajlandó volt érdemben reagálni rá, Szurovecz Illés publicisztikában vezette le, miért nincs igaza Orbánnak, és mekkora felelőssége van a kormánynak abban, hogy a második hullám ennyire pusztító volt.

A koronavírus áldozatává vált Orbán Viktor idei évértékelője is, amit a járványhelyzet miatt nem lehet közönség előtt megtartani. A Kárpát-medence géniuszának rajongói azonban így sem maradnak iránymutatás nélkül: Orbán hétfőn a parlamentben mond beszédet a tavaszi ülésszak nyitóülésén.

A kormány egymásnak ellentmondó adatokat hoz nyilvánosságra sok egyéb mellett arról is, hogy az egészségügyi dolgozók körében mekkora az átoltottság. György István államtitkár, az oltási munkacsoport vezetője február 2-án 93 százalékot mondott, Gulyás Gergely, az Orbán Viktor személye körüli miniszter viszont csütörtökön már csak 80 százalékot.

Nem csak az egészségügyi dolgozókból megy kifelé az oltás, országosan is megtorpant az oltási kedv emelkedése a Központi Statisztikai Hivatal felmérése szerint. A legfrissebb adatok szerint a magyarok kb. 38 százaléka oltatná be magát mindenképpen. Közben enyhén emelkedett az oltást elutasítók aránya is, már meghaladja a 25 százalékot.

A Qubit hosszú cikkben foglalkozott a tanárokkal, akik annak ellenére sem szerepelnek külön az oltási tervben, hogy ötödük megfertőződött a járvány alatt. Írtak arról is, tényleg nagyobb védelmet jelent-e a dupla maszk (elvileg igen).

Külföld

A brazil egészségügyi miniszter szerint háromszor fertőzőbb az amazonasi vírusmutáció, mint a globálisan legelterjedtebb variáns. De legalább a vakcinák is hatékonyak vele szemben.

Joe Biden amerikai elnök bejelentette, hogy miután az USA újabb 200 millió adag koronavírus-vakcinát vásárolt, már minden amerikai felnőttnek jut oltás. Igaz, a készítményt még le kell gyártani, szállítani, aztán beadni.

Ötnapos karantént rendeltek el Ausztrália második legnépesebb városában, Melbourne-ben, miután ott is megjelent a fertőzőbb, brit vírusvariáns.

Nagy-Britanniában pedig a járványügyi korlátozásokra fittyet hányó szánkózók miatt fájt a rendőrök feje.