Harmadik hullám, casino twist

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Romlanak a számok, itt a harmadik hullám.

Kaszinóban jártunk.

Jöhet a kínai vakcina.

Nagymamának öltözött fiatalok próbálták felvenni az oltást Floridában.



Nincs olyan járványügyi mutató, ami ne a járvány felfutását tanúsítaná. A 110 újabb fertőzött halt meg, 3093 új fertőzöttet regisztráltak, 4024 fertőzöttet ápolnak kórházban, és 352-en vannak lélegeztetőgépen. Ezek január közepe óta a legmagasabb adatok, tehát hónapos csúcsok dőltek meg a pénteki adatközléssel.

Nincs olyan járványügyi mutató, ami ne a járvány felfutását tanúsítaná. A pénteki számok szerint 110 újabb fertőzött halt meg, 3093 új fertőzöttet regisztráltak, 4024 fertőzöttet ápolnak kórházban, és 352-en vannak lélegeztetőgépen. Ezek január közepe óta a legmagasabb adatok, tehát hónapos csúcsok dőltek meg a pénteki adatközléssel.

Orbán Viktor miniszterelnök is ennek megfelelően fogalmazott szokásos péntek reggeli rádióinterjújában, azt mondta, veszélyes pillanatban vagyunk, versenyt fut egymással az oltás és a harmadik hullám görbéje. Örömhír viszont, hogy a miniszterelnök szerint „húsvétkor közel leszünk ahhoz, hogy akik máig regisztráltak, azokat mind be is tudjuk oltani”.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ rendben lévőnek találta a kínai Sinopharm vakcináját, amelyből 275 ezer embernek elegendő érkezett az országba. A 18 év felettieket oltják majd vele, igaz az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (OGYÉI) még meg kell adnia a végső engedélyt a gyógyszerre.

Az OGYÉI honlapján minden esetre már megjelent a kínai vakcina alkalmazási előírása, amiből kiderül, milyen mellékhatásai lehetnek az oltásnak. Ezek a mellékhatások egyébként a hasonló oltásoknál is tapasztalható hatások, ebben a cikkben listáztuk őket. A vakcina a leírása szerint 60 éves kor fölött is biztonságosan alkalmazható.

Haszán Zoltán ebben a cikkben szedte össze, milyen szempontból várjuk rosszabb és milyenből jobb helyzetben a koronavírus-járvány harmadik hullámát. A számok nem túl jók, viszont a második hullámhoz képest nagyon fontos különbség, hogy az egészségügyi dolgozókat már beoltották, így várhatóan nem lesz akkora probléma az emberhiány a kórházakban, mint ősszel volt.

Ács Dániel és Szily László pedig kaszinóba mentek, hiszen ez az egyetlen nem szabad téri szórakozási forma, amit valamiért nem tiltanak a járványügyi szabályok. Kollégáink ebben a riportban számoltak be élményeikről.

Nagymamának öltöztek az oltásért

Az oltási programjával világszerte a legjobban haladó Izrael példája azt mutatja, hogy a Pfizer oltása már az első dózis után is 85 százalékkal csökkentette a tünetekkel járó koronavírus-fertőzéseket az egészségügyi dolgozók körében. A tünetmentes fertőzötteket is számolva az első dózis 75 százalékos hatékonyságú.

Florida egyik oltóközpontjában szerdán két, nagymamának beöltözött fiatal nő jelent meg, hogy oltást kaphassanak. Kiderült az is, hogy más a második dózisért jöttek, az első dózist ugyanis sikerült megszerezniük beöltözve.

Vakcinákkal segítenék a világ szegényebb részein élőket a nyugati országok vezetői, többen erről fogadkoztak a pénteki G7 csúcstalálkozó előtt. Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Királyság és Egyesült Államok összesen másfél milliárd adag oltóanyagot foglaltak le, jóval többet, mint ahány állampolgáruk van. Közben Oroszország és Kína már juttatott saját vakcináiból a szegényebb országokba. Az ENSZ szerint mindössze tíz ország halmozta fel a teljes vakcinakészlet 70 százalékát, miközben 130 országba még egyetlen adag sem jutott.

Szlovákia nem vásárol orosz vakcinát, bár Igor Matovic miniszterelnök szeretett volna. Pártjának koalíciós partnere azonban megtorpedózta a javaslatot arra hivatkozva, hogy a Szputnyik-V-t az EU-s hatóságok még nem engedélyezték.

A Pfizer/BioNTech rájött, hogy mégsem kell - 80 fokon tárolni a vakcináját, két héten keresztül elég neki a -25 vagy -15 fokos hőmérséklet is. Ez óriási könnyebbséget jelentene a vakcinák szállításában és elosztásában.