Japán azt kéri Kínától, hogy a japán turistáktól ne análisan vegyenek mintát a covidteszthez

Japán arra kérte Kínát, hogy a japán turistáktól lehetőleg ne anális mintát vegyenek a covidteszthez. Ezt ugyanis többük "pszichológiai stresszként" élte meg.

Kínában, ahol a járvány eredeti kitörése után szigorú karanténszabályokkal sikerült megfékezni a járványt, januárban vezették be az anális tesztelést. Az eljárás ellen már amerikai diplomaták is tiltakoztak, bár Kína utóbb tagadta, hogy a diplomatákat is anális mintaadásra kötelezték volna.

A japán miniszterelnöki hivatal vezetője, Kato Kacunobu tájékoztatása szerint több japán állampolgár is panaszkodott a pekingi nagykövetségükön az anális mintavételre. Azt azonban nem tudta megmondani, hogy hány japánt vetettek alá az eljárásnak Kínában. Azt viszont megjegyezte, hogy "a világon sehol máshol nem erősítették meg", hogy az anális tesztnek egyáltalán van-e értelme.

Az anális teszt a kínai közvéleményt is megosztja. Amikor több városban is elkezdték ezzel a módszerrel tesztelni a fertőzésgyanús személyeket, még a kínai állami sajtóban is megjelenhetett, hogy "a szakértők ellentmondásosnak" tartják a gyakorlatot, és kevésbé tartják hatékonynak a hagyományos, felső légúti mintavételnél. (Via BBC)