Születésnapi interjújában jelentette be Kásler, hogy újabb szigorítások jöhetnek

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A Blikknek adott születésnapi interjújában a járványügyi szigorítások szükségességéről beszélt Kásler Miklós. Az emberi erőforrások minisztere 71 éves lett, de erről végül a nyitókérdésen túl nem sok szó esett az interjúban, viszont kiderült, hogy a miniszter további járványügyi szigorításokat tart szükségesnek, mert „gyorsan terjed a brit variáns, ami tudjuk, hogy legalább 70 százalékkal fertőzőképesebb, fiatalabb korosztályokat is elér, illetve a betegség lefolyása súlyosabb”.

Kásler szerint mivel a vakcináció mértéke több hét múlva érheti el csak azt a szintet, amely már megfékezhetné a járvány felfutását, ezért „addig szükség lehet szigorításokra is”. A jelen helyzetet úgy jellemezte, hogy „ha [...] a járványügyi szigorítások maximuma 100 százalék, akkor a jelen pillanatban életben lévő szigorítások ennek a 70 százalékát teszik ki”. Konkrétumokat nem említett, csak példákat sorolt a világból iskolabezárásról, iskolai szünetek előrehozásáról vagy meghosszabbításáról, az élelmiszerüzleteken és gyógyszertárakon kívül a boltok bezárásáról. „Ennek mintájára még sok minden más lehetséges” - mondta.

Kérdezték az egészségügyben szükséges reformokról, a hálapénz felszámolásáról is, amire azt mondta, hogy számára nyilvánvalók voltak az egészségügy hiányosságai, mert már 1968 óta benne dolgozik. Szerinte „a járvány az átlagember számára is rámutatott arra, miken kéne változtatni. A paraszolvencia is ide tartozik”. Interjúját azzal zárta, hogy „nem kértük ezt a járványt, de így alakult”.