Ma is beoltják azokat, akik megjelennek az oltópontokon

számos olvasónk jelezte, hogy megkapták az oltást. A beszámolók szerint azok, akiknek volt időpontja, azaz szerepelnek a hétvégén oltandók közt, és megjelentek az oltópontokon, rendben átestek az oltáson.

- írta egy olvasó. Zuglóban is működött az oltópont, sőt, azokat is beoltották, akiknek eredetileg szombatra lett volna időpontja.

- tanácsolja egy levélíró. Beszámolója szerint szombat 13 órára volt időpontja, véletlen tudta meg, hogy vasárnap is van oltás. Miután felhívta Rókus kórházat, akik örömmel fogadták,

De nemcsak Budapesten, hanem Debrecenben is oltanak. Olvasónk a tegnapi beszámolók után gondolta, hogy megnézi a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Nagyerdei Campus Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinikát, ahová szombatra volt időpontja. Hivatalos tájékoztatásként ő is csak a pénteki lemondó SMS-t kapta meg, így meglepve tapasztalta, hogy zajlik az oltás AstraZenecával.



„Az ajtónál lévő katonát megkérdeztem, hogy megkaphatom-e az oltást a tegnapi időpontom ellenére. Azt mondta megcsinálják, és már mehettünk is (kettesével engedtek be). Hőmérőzés, fertőtlenítés, adatok ellenőrzése a számítógépnél (vittem magammal a kitöltött regisztrációs lapot) és már vittek is a lifttel. Az emeleten egy kijelölt ápoló elkísért az oltóponthoz, a doktornő bemutatkozott, elmondta, hogy az AstraZeneca-vakcinával oltanak. Kar szabaddá tétel, fertőtlenítés és oltás. Az oltási kártyát azonnal megkaptam és egy másik helyiségbe kísértek, ahol 15 percet kellett várni. Itt többen voltunk, de a 1,5 m megvolt egymástól. Ahogy elment valaki azonnal fertőtlenítették a helyét és csak utána engedtek be mást a felszabadult helyre. 15 perc után a lifttel lementünk és egy másik irányba kijöttünk az épületből. Összesen 25 perc volt. A dolgozók (a katonáktól, a kísérőktől, az asszisztenseken át az orvosig) kedvesek és figyelmesek voltak. Köszönet nekik és le a kalappal előttük!”