Feállt a Hajlandóak Koalíciója, Európa java kiállt Ukrajna mellett

Brit-francia-ukrán békekezdeményezés jön az amerikai-orosz mellé, Európa java pedig egyértelművé tette, hogy az amerikai váltás ellenére továbbra is készek minden módon segíteni Ukrajnát, méghozzá új módon: az Európai Unió megosztottsága és lassúsága miatt az arra készek új együttműködést hoznak létre.

Ez a fő tanulsága a vasárnapi londoni csúcstalálkozónak, mely egyfajta instant válasz volt arra, aminek a világ az elmúlt hetek jelzései után pénteken lehetett egyértelmű tanúja. Alig két nappal a pénteki drámai Trump-Zelenszkij találkozó után Londonban Keir Starmer brit miniszterelnök látta vendégül az európai döntéshozók közül azokat, akik akarnak és készek is érdemben tenni Ukrajnáért.

A terjedő szóhasználat szerint ez a hajlandóak koalíciója (coalition of the willing), akik nem akarnak várni. Nemcsak Ukrajnával kapcsolatban nem, hiszen ahogy Starmer fogalmazott, „ez egy generációnkénti pillanat Európa biztonsága szempontjából, és a jó eredmény elérése Ukrajna számára sok más nemzet biztonsága szempontjából is létfontosságú” - vagyis az, hogy ne dobják Ukrajnát a vonat elé, az egész kontinens számára húsba vágó kérdés.

A londoni csúcsre Zelenszkij ukrán, Macron francia elnök, Scholz, a távozó német kancellár, Tusk lengyel és Meloni olasz miniszterelnök mellett elment Mark Rutte, a NATO főtitkára, von der Leyen bizottsági elnök, de mellettük ott volt Trudeau kanadai miniszterelnök, valamint a spanyol, a norvég, a dán, a svéd, a finn, a holland kormányfő, a keleti tagállamok körül pedig még a csel és a román miniszterelnök volt jelen.

photo_camera Csoportkép Londonból Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A balti vezetőkkel Starmer telefonoon egyeztetett, és még Törökország is képviseltette magát külügyminiszteri szinten - vagyis szinte mindenki itt volt, aki számít, Robán Viktor magyar és Robert Fico szlovák kormányfő azonban nem kapott meghívást.

Mint azt vasárnapi elemzésében Rácz András írta:

"Ami kialakulóban van, az egy kormányközi alapon, az Európa biztonságáért (ideértve Ukrajnát is) tenni hajlandó országok szövetsége lesz. Nem EU-s keretben, mert a rendszeres magyar, eseti szlovák, ciprusi, stb. vétó és együtt-nem-működés vállalhatatlan kockázatot jelent egy olyan világban, ahol nem lehetünk biztosan benne, hogy mögöttünk áll az amerikai támogatás. (...) Azokat pedig, akikben nem lehet megbízni, ebből egyszerűen ki fogják hagyni. Ez történik éppen most: Londonban nincs ott sem a magyar, sem a szlovák kormány képviselője. Nem is lesz."

Londonba Zelenszkij ukrán elnök már egy nappal korábban megérkezett, egy nappal előre hozva a tervezett látogatását, és a fogadtatása látványosan más volt, mint Washingtonban. A Downing street előtt ünneplő demonstrálók várták, a szokásjoggal szakítva Starmer is külön kiment elé, a mellette való kiállás demonstrálásának csúcspontja pedig az lesz, hogy vasárnap este fogadja őt Károly király is - finom jelzés Trump felé, akinek személyes presztízskérdés is a brit uralkodó meghívása.

photo_camera Szolidaritási tüntetés Ukrajnával a Downing streetnél Londonban Fotó: ILYAS TAYFUN SALCI/Anadolu via AFP

A brit kormányfő ezzel együtt azt hangsúlyozza, hogy Trump továbbra is barát, nem pedig ellenség Európa számára, az Egyesült Államok még mindig nem megbízhatatlan szövetséges, mégha Európának most előre is kell lépnie.

Starmer egy nappal Zelenszkij előtt, csütörtökön találkozott az amerikai elnökkel a Fehér Házban, és továbbra is megpróbál híd lenni Európa és Amerika között. Ő volt az, aki még péntek este, a katasztrofálisan sikerült ukrán-amerikai találkozó után felhívta Zelenszkijt és Trumpot is, ás sajtóhírek szerint most személyesen is egyértelművé tette Zelenszkij számára, hogy kulcsfontosságú rendeznie a kapcsolatát Trumppal.

photo_camera Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

A brit miniszterelnök álláspontja, hogy az ukrán ásványkincsekről szóló megállapodás aláírása még mindig kardinális lenne, és megpróbálja meggyőzni Washingtont arról, amit Zelenszkijnek szóba se nagyon hagytak hozni: azt, hogy szükség van biztonsági garanciákra a tartós tűzszünet érdekében, ugyanis nem lehet megbízni Putyinban.

"Nem fogadhatunk el egy olyan gyenge megállapodást, mint a minszki volt, amelyet Oroszország könnyen megszeghet”

– mondta Starmer.

A brit miniszterelnök vasárnap reggel hozta nyilvánosságra, hogy Macronnal és Zelenszkijjel közösen egy brit-francia-ukrán tűzszüneti kezdeményezést indítanak el. Mint mondta, nagyon fontos, hogy ebbe Ukrajna is be legyen vonva - ehhez a hármashoz esetleg még egy-két ország csatlakozhat a közeljövőben.

photo_camera Zelenszkij, Starmer és Macron Londonban Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Starmer erről előzetesen Donald Trumppal is egyeztetett, hogy az amerikai elnök ne érezze úgy, hogy ez az amerikai-orosz tárgyalásokkal szemben formálódik. Hogy erről mennyire sikerült Starmernek meggyőznie Trumpot, egyelőre nem tudni, a brit miniszterelnök mindenesetre retorikájában továbbra is arra törekszik, hogy Trumpot megnyerje, ezért ő például más európai vezetőkkel szemben nem bírálta nyilvánosan az amerikai elnököt Zelenszkij és az ukrán delegáció megalázó kidobása után.

„Igazságos, és tartós békét akarunk teremteni”

– mondta Starmer vasárnap, a csúcstalálkozó utáni sajtótájékoztatóján. Bezsámolója szerint a csúcstalálkozón megállapodtak abban, hogy továbbra is folytatják Ukrajna katonai támogatását, és nem csökken, sőt növelik az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomást is. Ahhoz is ragaszkodni fognak, hogy Ukrajnának ott kell lennie az asztalnál minden béketárgyaláson - ez is egy elées különbség az amerikai állásponthoz képest.

A békemegállapodás érvényesítésére eszerint valóban a "hajlandók koalícióját” kívánják összeállítani, melyben az Egyesült Királyság vezető szerepet vállal.

"Tovább fogunk fejleszteni egy olyan koalíciót, amely hajlandó megvédeni az ukrajnai megállapodást, és garantálni a békét. Nem minden ország érzi magát képesnek arra, hogy ehhez hozzájáruljon, de ez nem jelenti azt, hogy hátradőlünk. Ehelyett azok, akik hajlandóak, most azonnal erősítik a tervezést."

Az európai békefenntartók Ukrajnába küldésével kapcsolatban (korábban 30 ezres lehetséges létszámról volt szó, de alapvető probléma, hogy Oroszország nem hajlandó tárgyalási alapnak sem tekinteni, hogy európai békefenntartók menjenek Ukrajnába) Starmer kijelentette, hogy hajlandó brit csapatokat küldeni egy békemegállapodás megvédésére, de mint hozzá tette, ez csak akkor lenne biztonságos, ha az Egyesült Államok ehhez kommunikációs, logisztikai és légi támogatást nyújtana - Starmer erről próbálta idáig is meggyőzni Washingtont, de Trump erre idáig nem tett semmiféle ígéretet.

photo_camera Emmanuel Macron és Keir Starmer kézfogója Fotó: AMAURY CORNU/Hans Lucas via AFP

Nagy-Britannia azt is bejelentette, hogy 2,2 milliárd font hitelt és 1,6 milliárd fontos exporttűámogatást ad Ukrajnának - utóbbiból 5000 brit légvédelmi rakétát vásárolnak majd a megállapodás szerint, ami Starmer szerint létfontosságú lesz az ukrán kritikus infrastruktúra védelmében. A britek a héten azt is bejelentették, hogy a tervezettnél hamarabb növelik a védelmi költségvetésüket, a GDP 2,5 százalékára növelve a védelmi kiadásokat.

Hasonló bejelentés más európai NATO-tagállamoktól is várható - erre Londonban Mark Rutte NATO-főtitkár utalt. Rutte is megerősítette, hogy Európa szerepe lesz meghatározó a remélt béke biztosításában - ugyanakkor NATO-vezetőként ős is azt hangsúlyozta, hogy a transzatlanti kapcsolatok továbbra is fontosak:

"Sokszor beszéltem Trump elnökkel. Ő egy jó barát. Benne vannak a NATO-ban, elkötelezték magukat a NATO mellett, és elkötelezték magukat az ötödik cikk mellett is"

- mondta annak kapcsán, hogy sokan már nagyon kétségesnek tartják azt, hogy az Egyesült Államok Trump alatt valóban kész lenne háborúba menni, ha az oroszok megtámadnának egy európai NATO-tagállamot.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szintén megerősítette Londonban, hogy Ukrajnának átfogó biztonsági garanciákra van szüksége, és a Bizottság ennek megfelelő tervet javasol majd az Európai Tanács március 6-i ülésén. Az más kérdés, hogy hatékony intézkedéseket uniós szinten például a várható magyar vétófenyegetések miatt (csütörtökön szavaznak majd Brüsszelben az újabb szankciókról is) most nehezebb lesz hozni.

Ezért is számítanak többnyire arra, hogy az uniós mechanizmusok helyett az európai tagállamok a britekkel, norvégokkal, Kanadával kiegészülve egyre inkább önkéntes hozzájárulásokon keresztül probálnak majd gyorsabb és hatékonyabb támogatásokat biztosítani Ukrajnának - és ebből már körvonalazódik egy új európai békekezdeményezés is, ami nem az amerikai-orosz tárgyalásoknak szolgáltatja ki Ukrajnát.