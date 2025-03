Elemében van Szergej Lavrov és ha az orosz külügyminiszter belelendül, arra azért is érdemes figyelni itthon, mert a magyar kormány és a sajtója is nagyon hasonlóan kommunikál.

Lavrov a Krasznaja Zvezda médiaholdingnak adott interjúját, amelyből az orosz diplomáciai tárca honlapján vasárnap részleteket tettek közzé, az MTI pedig ebből idézett bőségesen.

Az orosz külügyminiszter szerint az Egyesült Államokban olyanok kerültek hatalomra, akik kimondják, hogy véget akarnak vetni minden háborúnak, békét akarnak, de Európában „a bankett folytatását” követelik, háború formájában.

Lavrov érvelése szerint az elmúlt 500 évben, amikor a Nyugat a többé-kevésbé mai formájában kialakult, „a világ összes tragédiája Európából eredt, vagy az európai politikának köszönhetően történt”. Példaként a gyarmatosítást, a keresztes lovagokat, a krími háborút, Napóleont, az első világháború és Adolf Hitlert sorolta fel. „Ha visszatekintünk a történelemre, az amerikaiak nem játszottak semmilyen felbujtó, még kevésbé »gyújtogató« szerepet" - hangoztatta Lavrov.

Arcátlannak nevezte azokat a francia és brit elképzeléseket, hogy békefenntartókat vezényeljenek Ukrajnába, Donald Trump amerikai elnök magatartását ugyanakkor „helyesnek" ítélte meg. (Lavrov egyébként éppen a héten cáfolta ebben a témában Donald Trumpot. Az amerikai elnök ugyanis azt mondta Macron francia elnökkel közös sajtótájékoztatóján, hogy Putyin neki azt jelezte, nincs semmi problémája azzal, ha európai békefenntartók mennek Ukrajnába. Lavrov szerint ez üres fecsegés.)

Az amerikai elnökről nagyon jó véleménnyel lévő Lavrov most azt mondta: „Donald Trump elnök mindent ért. Azt mondta, hogy most még korai lenne megmondani, mikor lesz a rendezés: meg lehet vitatni ezt a kérdést, de ehhez a felek beleegyezésére lesz szükség”. Az orosz külügyminiszter szerint a békefenntartók Ukrajnába vezénylésének terve Kijev Oroszország elleni háborúra való „ösztökélésének” folytatása.

„Ezek a fickók lábbal tiporták a minszki megállapodásokat. Ezt nemrég be is ismerték. Társszerzőik - a mi nyugati szomszédjaink - nem akarták végrehajtani őket, és miután fegyvert osztottak ki, szuronyaikon előbb P. A. Porosenkót, majd V. A. Zelenszkijt emelték a hatalomba” - nyilatkozott. Lavrov kifogásolta, hogy a nyugati országok nem tudják megmondani, hogy mi történik majd Ukrajna területével és az orosz nyelvvel, ha az európai békefenntartók átveszik az ellenőrzést. Mint mondta ezzel kapcsolatban nem hangzott el egyetlen ígéret és bírálat sem. „Egyetlen más nyelvet sem ért ilyen agresszió. Képzeljük el, mi lenne, ha Svájcban betiltanák a franciát vagy a németet, vagy Írországban az angolt. (…) Ha most megpróbálnák betiltani az angolt, akkor az ENSZ-nek minden tartóoszlopát megráznák, és Írország elítélését követelnék. De itt ezt szabad. A szemükbe mondod, de semmit sem válaszolnak” - mondta Lavrov.

Ezután sokadszorra is arra célzott, hogy a bucsai tömegmészárlást azután követték el, hogy az oroszok már kivonultak onnan, Zelenszkijről pedig azt mondta, hogy megválasztása után „fél év alatt színtiszta nácivá, és - ahogy Putyin orosz elnök helyesen mondta - a zsidó nép árulójává vált”.

„A nyugati szomszédok szuronyaikon emelték hatalomra Zelenszkijt és tolták előre, most ismét szuronyokkal akarják őt támogatni békefenntartó egységek formájában” - fogalmazott Lavrov.

Az Antony Blinken akkori amerikai külügyminiszterrel 2022 januárjában folytatott megbeszéléseit felidézve, amelyek, mint mondta, a biztonsági garanciákra vonatkozó orosz javaslatokról - beleértve a NATO keleti bővítésének elutasításáról - folytak, Lavrov azt mondta, hogy remélte, hogy ezeken „az ész és a józan ész fog győzni", de „az önteltség győzött". Azt mondta, hogy ekkor már kész tervek voltak Ukrajnának a NATO-ba való bevonására, valamint arra, hogy a szövetség országai bázisokat hozzanak létre a Krímben és az Azovi-tengeren. Úgy vélekedett, Trump nem hiába beszél a józan észről bármilyen konfliktussal kapcsolatban. „És Washington józan esze azt diktálja, hogy félrevonuljon" - nyilatkozott.

Marco Rubio amerikai külügyminisztert és Michael Waltz nemzetbiztonsági tanácsadót „a szó minden értelmében teljesen józan" tárgyalópartnernek minősítette. Közölte, hogy az amerikai partnerek a február 18-i a rijádi tárgyalásokon diktátumra tett kísérletek nélkül folytattak párbeszédet, és a kommunikáció az egyenlőség elvein alapult.

„Csak annyi történt, hogy két komoly ország leült beszélgetni arról, hogy hol mi a baj, és mit rontott el az előd négy év alatt" - mondta Lavrov. Az orosz miniszter azzal vádolta meg az előző amerikai kormányzatot, hogy tönkretette kétoldalú kapcsolattartás csatornáit, számos szankciót vezetett be, kikényszerítette az amerikai vállalatok kivonulását az orosz piacról, többmilliárd dolláros veszteségeket okozva.

„Mindannyian abból indultunk ki, hogy nem Trump szakította meg a kapcsolatokat, hanem Joe Biden, de egy országról van szó" - mondta a miniszter. Elmondása értelmében "Trump ezzel tisztában volt, és maga hívta fel" Putyint. „Ezt megelőzően, szó szerint egy nappal korábban, elküldte közeli tanácsadóját, Steve Witkoffot Oroszországba részletes beszélgetésre. Majd a telefonbeszélgetés során, az ő javaslatára állapodtak meg abban, hogy Rijádban lesz a találkozó" - mesélte Lavrov.