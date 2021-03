Hétvégi olvasnivaló az egészségügy határától két felcsúti perig

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

JÁRVÁNY ÉS VAKCINA

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Határon az egészségügy: „Szerelik fel az ágyakat lélegeztetőkkel, de nem lesz ember, aki működtesse őket” – Svéd Tamás, az Orvosi Kamara titkára szerint a kórházi kapacitások vége felé járunk, és nincs értelme nyakló nélkül bővíteni az intenzíves ágyakat, mert azzal romlani fog az ellátás.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Magyarország kiemelkedően laza szabályokkal gyűrné le a harmadik hullámot – Nem csak későn zártunk, hanem a többi európai országhoz képest nem is hozott a kormány kemény intézkedéseket. Angliában négy hónapra zárták be az iskolákat, Írországban a lakás környékét is alig szabad elhagyni.

Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Uniós szinten sokat oltunk, de nem győzzük felhasználni a vakcinakészletet – Most akkor sokat oltunk vagy keveset? Attól függ, honnan nézzük. De húsvétra már nem ígérik az összes regisztrált beoltását, csak az idősekét.

Karikó Katalin: A vakcinák kifejezetten olcsók ahhoz képest, hogy mennyi munka van bennük – Meddig tart a védettség? Beoltassa-e magát, aki már átesett a fertőzésen? Autoimmun betegségek esetén be lehet adni a vakcinát? Kitolható-e a két oltás közötti idő? Az mRNS-alapú oltóanyagok technológiájának szabadalmaztatója kedd este online előadáson válaszolt a közönség kérdéseire.

TÁVOLI JÖVŐ

Fotó: DAMIR SENCAR/AFP

Horvátország már ezerrel készül a nyárra, de úgy tűnik, a szeptember lesz az új július – A brit turistákban, a digitális nomádokban és az oltásokban bíznak a horvátok. Az idei szezon rendesen kitolódhat.

A New York-i tőzsde zárás után. Fotó: BRYAN R. SMITH/AFP

Magasabb inflációra és gyengülő forintra lehet számítani a járvány után – A Hold Alapkezelő szakértői szerint 30-40 éves gazdasági trendek változtak meg a járvány alatt, ami nagyobb inflációhoz és kamatemeléshez vezet. Leeresztenek majd a most felfújt piaci buborékok, több magyar cég pedig még jól is kijöhet a változásokból.

MAGYAR MOBILITÁS

Fotó: DOMINIQUE DELFINO/Biosphoto

A mobilitás egyre inkább lecsúszást, és nem felemelkedést jelent – Évtizedek óta záródik be a magyar társadalom, egyre csökken azoknak az aránya, akik születési helyzetükhöz képest előrébb tudnak jutni, és ez a folyamat 2010 után egy újabb lendületet kapott. Interjú Huszár Ákos szociológussal.

Illusztráció: Kiss Bence

Miért szólhatott rá Orbán nyilvánosan a járvány alatt luxusnyaralásokra járó fideszes bárókra? – A jó királyt megvezették a rossz tanácsadói, de most szétcsap közöttük, hiszen a szíve mélyén ő is csak olyan egyszerű fickó, mint te vagy én.



KÉT FELCSÚTI PER

A felcsúti fociparadicsom nem szabályos körülmények közt jutott hozzá egyetlen munkanap alatt hárommilliárd forint tao-támogatáshoz – A Magyar Labdarúgó Szövetség ellen megnyert adatkérési perből világosan kiderült, miért és hogyan olvadnak semmivé a törvényes korlátok, ha a Felcsútnak tao-támogatás kell.

Fekete-Győr András Fotó: Halász Júlia

Jó okunk van kételkedni a „felcsúti per” ígéretében – A Momentum kormányváltás esetén a magyar történelem legnagyobb számonkérését ígéri. Közben viszont látjuk, hogy a fővárosi korrupciós bizottságuk már most hamvába holt.