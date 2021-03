Heti 80 órás munkaóra-limitet akarnak a Goldman Sachs pályakezdői

Több videót a 444-re!

A világ egyik legnagyobb befektetési bankja, a Goldman Sachs elsőéves munkatársai egy belső felmérésben jelezték, hogy otthagyhatják a munkahelyüket, ha nem javulnak a munkaviszonyaik. A BBC idézi a belső kutatást, melyben 13 fiatal munkavállalóról derült ki, hogy átlagban heti 95 órát dolgoznak, és napi 5 órákat alszanak. A jelentés szerint a társas kapcsolataik, a mentális és testi egészségük is megsínyli a helyzetet, és a belső elemzés arra jutott, hogy a bankárok akár hat hónapon belül távozhatnak, ha nem változnak meg ezek a viszonyok.

Arról eddig is sokat lehetett hallani, hogy mennyire kemény viszonyok uralkodnak a Wall Streeten, ahol az állandó versenykényszer elképesztő önkizsákmányolásba taszítja a munkavállalókat. A túlmunkának ez az a fetisizálása, amely alapvetően épp a pénzügyi szektorból indult el, hogy aztán az elmúlt évtizedekben számos szektorba továbbszivárogjon, és amelyről már részletesen is írtunk a kiégésről szóló cikkünkben. Lényeges különbség persze, hogy sok más szektorral szemben, a pénzügyi világban még tényleg rengeteg pénzt lehet keresni, már azoknak, akik nem roppannak össze e terhelés alatt.

A felmérést maguk a kezdő bankárok készítették a saját helyzetük kielemzésére, és szerdán szivárgott ki a közösségi oldalakra. Többek között alvásmegvonásra, megalázó bánásmódra, mentális és fizikai stresszre panaszkodnak benne a pályakezdő pénzügyi elemzők és bankárok. Egyikük szerint a viszonyok már rég túl vannak azon, amit kemény munkaként lehet jellemezni, és embertelen, abuzív viszonyok uralkodnak a részlegükön.

Saját bevallásuk szerint mielőtt elkezdtek volna dolgozni a Goldmannak, 10-ből 8,8-ra értékelték a mentális egészségüket, és 9-re a fizikait. Egy év után a mentális egészségük 2,8-ra, a fizikai 2,3-ra csökkent.



A jelentés azt javasolja, hogy egy héten maximalizálják a munkaórák számát 80 órában, és ne kelljen dolgozniuk péntek este 9 után, illetve szombaton. Emellett reálisabban elérhető határidőket szeretnének.

Az elemzést februárban bemutatták a GS menedzsmentjének is, és a bank állítólag azóta tett is lépéseket, hogy csökkentsék a kiégését okozó tényezők mértékét.

A BBC-nek Nicole Shape, a bank szóvivője elmondta, tudják, hogy az embereik nagyon elfoglaltak, mivel pörög az üzlet, történelmi szinteken van a léptéke. Ráadásul egy éve tart a járvány, az emberek érthetően fáradtak, ezért is figyeltek oda a panaszokra, és tettek lépéseket a körülmények enyhítése érdekében. Többek között kihangsúlyozták, hogy szombaton nincs munka, és automatizálják a fiataloknak szánt egyes feladatokat. Erre ugyan a BBC cikke nem tér ki, de az algoritmusok terjedése a bankszektorban is komoly tempóban zajlik, szóval lehet arra számítani, hogy számos, most még emberek által betöltött pozíciót hamarosan már eleve algoritmusok fognak ellátni.