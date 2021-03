Maruzsa: Kell ahhoz némi optimizmus, hogy az április 7-i iskolanyitást kőbe vésettnek vegyük

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára, vagyis Maruzsa Zoltán a Magyar Nemzetnek adott interjújában lengette be, hogy feltehetően április 7. után is marad a digitális oktatás.

Pontosabban úgy fogalmazott, „kell ahhoz némi optimizmus, hogy az április 7-i nyitást kőbe vésettnek vegyük”. Ehhez hozzátette, „jelenleg valószínűbb, hogy a jelenléti nevelés és oktatás visszaállítása kitolódhat egy kicsit, de ehhez is látni kell a következő két hét fejleményeit”.

Egy Németországban élő kislány otthon tanul 2021. január 21-én Fotó: CHRISTOF STACHE/AFP

A digitális oktatásról azt mondta, hogy szerine „a tantermen kívüli, digitális munkarend a lehetőségekhez képest zökkenőmentesen működik”, de „a járvány lecsengését követően valóban érdemes lesz majd »felmérni a károkat«, így a tanulók lelkiállapotát is”.

Mondott pár számot is a kérdésre, hogy hány család él most a gyerekfelügyelet lehetőségével. Maruzsa szerint a számok minden nap változnak, de „március 19-én például óvodai felügyeletet országosan 20 313 fő kért, ez az összes óvodás 6,3 százaléka. Az általános iskolákban ennél is kisebb az arány, összesen 5036 fő élt a felügyelet lehetőségével, ami mindössze a tanulók 0,7 százaléka.”

A Krétával kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, „az átállás első napján döcögött, de azóta minden funkció helyreállt”.