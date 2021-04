A Magyar Orvosi Kamara szerint semmilyen szakmai alapja nincs a nyitásnak

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöksége korainak tartja a járványügyi korlátozások feloldását, aminek nincs „egészségügyi, járványügyi alapon nyugvó szakmai indoka”.

„Változatlanul nem a jelenlegi oltottsági szintet, hanem a járványadatok javulását és az ellátórendszer terhelésének csökkenését tekintjük a nyitás feltételének. A rendelkezésre álló adatok alapján tegnap csúcsot döntött a koronavírusban elhunytak száma, a lélegeztetőgépen lévők száma magas szinten stagnál, és sajnos egyre több a kórházi ellátásra szoruló beteg. Jelen ismereteink szerint a járvány harmadik hullámának - jó esetben is - a platóját értük el” - írják közleményükben.

Kincses Gyula, a MOK elnöke

A kormány arra hivatkozva kezdte meg a lazítást, hogy már 2,5 millióan megkapták legalább az első adag vakcinát. Ahogy írtuk, ez dicséretesen magas szám, de nem bízhatjuk el magunkat: a lazítás miatt azok a fiatalok találkozhatnak többet, akik nincsenek beoltva, vagy nemrég kapták meg az első adag vakcinát, ami nem hat ennyi idő után. A harmadik hullám pedig távolról sem ért véget. A Kamara azt írja,

„a koronavírus elleni oltás csak a második oltást követő 7. nap után nyújt járványügyi szempontból is megnyugtató, bizonyítottan magas szintű védettséget. Minden ennél korábbi időpontban csak részleges védettség áll fenn, ami lehetővé teszi a fertőzés terjedését, és hamis biztonságérzetet nyújt”. A boltok hosszabb nyitvatartását jó iránynak tartják, de „az egyéb szolgáltatások és főként az oktatási intézmények nyitását határozottan korainak ítéljük meg. Kérjük a lakosságot, hogy - függetlenül attól, hogy számos szolgáltatás újra elérhető - ne változtassanak eddigi szokásaikon, továbbra is a lehető legszükségesebb esetben menjenek csak boltba, publikus helyekre, tartsák a távolságot, hordják a maszkot, és ne látogassák ismerőseiket, rokonaikat. Fokozottan tartsa be mindenki a járványügyi előírásokat, mert a súlyos áldozatokat követelő harmadik hullámon még egyáltalán nem vagyunk túl!”

A iskolákat április 19-én nyitják újra, de nem várják meg, hogy minden beoltott pedagógusban kialakuljon a megfelelő védettség (ráadásul még ha meg is várnák, továbbra is veszélyben lennének a félig vagy egyáltalán nem beoltott szülők). Orbán Viktor erről azt mondta: „Nézze, amikor én az első oltást megkaptam, bementem dolgozni. Az első oltás jelent védettséget. Persze kényelmesebb volna megvárni a másodikat, meg a jó ég tudja, pontosan hány napot.”