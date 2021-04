Péntek délelőtt tárgyalja a parlament, hogyan szervezzék ki alapítványokba a közvagyont

A képviselők a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényjavaslatáról is tárgyalnak pénteken az országgyűlésben.

A múlt héten a kormány több törvényjavaslatot is benyújtott, hogy újabb vagyonkezelő alapítványokat hozzon létre, amik eddig köztulajdonban lévő vagyontárgyakat kapnak meg. És a legutóbbi alkotmánymódosításnak köszönhetően az ilyen alapítványoknak juttatott vagyon vagy támogatás már nem számít közpénznek, hiszen a kuratóriumok kikerülnek az állami befolyás alól. Csakhogy a kuratóriumba gyakran fideszes politikusokat vagy egyéb NER-közeli kádereket ültet be a kormány, ahogy ezt az egyetemek kiszervezésénél látni lehetett.

Így például alapítványi fenntartásba kerülne a Demeter Szilárdnak lepasszolt ingatlanvagyon is, de külön törvényben gondoskodnának arról is, hogy hivatalban lévő polgármesterek is kaphassanak fizetést az ezekhez tartozó kuratóriumokból vagy felügyelő bizottságokból.

A helyére viszik az Országház Kék társalgójának szőnyegét a Parlamentben Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A napirend szerint parlament aktuális ülésének harmadik napja reggel 9 órakor kezdődik, a napirenden egyetlen pont szerepel, amelyhez ugyanakkor tizenkilenc kormányzati törvényjavaslat kapcsolódik. Ezekről együttes vitát folytatnak a képviselők:



T/15725A Jövő Nemzedék Földje Alapítványról, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról és az ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról;

T/15722A MOL - Új Európa Alapítvány létrehozásáról és a részére történő vagyonjuttatásról;

T/15712A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról;

T/15727A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról;

T/15718Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról;

T/15721A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról;

T/15714A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról;

T/15723A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról;

T/15716A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról;

T/15724A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról;

T/15717A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról;

T/15719A Makovecz Campus Alapítványról, a Makovecz Campus Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról, valamint állami tulajdonban álló ingatlan ingyenesen történő tulajdonba adásáról;

T/15715Az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadásáról és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról;

T/15713A Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról;

T/15720A Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési Egyetem részére történő vagyonjuttatásról;

T/15710A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról;

T/15726A Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról;

T/15711A Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról;

T/15728A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

Ezek egyike a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok létrehozásáról szóló indítvány, de terítékre kerülnek a felsőoktatást érintő változtatások és több vidéki egyetem alapítványi formába történő átalakítása is.