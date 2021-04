Vastag hamuréteg lepte el Saint Vincent szigetét az újabb vulkánkitörés után

Péntek után vasárnap újabb robbanás rázta meg Saint Vincent szigetét, ahol előzetesen 16 ezer embert telepítettek ki a La Soufrière vulkán kitörése miatt. Ennek ellenére voltak, akik nem hagyták el otthonaikat, ők hatalmas robajról és villámlásról számoltak be. A képek tanúsága szerint vastag hamuréteg lepte el a szigetet. Sérültekről, elhunytakról nincs információ.

Ralph Gonsalves, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek miniszterelnöke arra kérte az embereket, őrizzék meg a nyugalmukat, és óvakodjanak a koronavírus-fertőzéstől. Azt mondta, a hatóságok azon vannak, hogy rájöjjenek, hogyan távolíthatnák el a hamuréteget, ami a főváros, Kingstown repterét is betakarta.

Az evakuált lakók egy részét Saint Luciára vitték, de négy üres hajó is készen állt, ha másokat is a környékbeli szigetekre kellene szállítani, írja a Guardian. Többek közt Antigua és Guyana is felajánlotta a segítségét.

A vulkán utoljára 1979-ben tört ki, azt megelőzően pedig 1902-ben, amikor körülbelül 1600-an vesztették életüket.